Der Wiener Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzrekord erzielt. Entgegen dem allgemeinen Branchentrend verzeichnete das Unternehmen deutliche Zuwächse und erwirtschaftete Erlöse in Höhe von 149 Millionen Euro – ein Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt wurden 390.000 Fahrräder sowie 140.000 Helme abgesetzt. Den stärksten Impuls im Kerngeschäft lieferte die DACH-Region mit einem Wachstum von 41 Prozent. Noch dynamischer entwickelte sich der Absatz im internationalen Geschäft: In Großbritannien stiegen die Umsätze um 120 Prozent, in Nordeuropa um 101 Prozent und in den Benelux-Staaten um 17 Prozent.

Seit der Gründung 2013 hat woom weltweit über zwei Millionen Räder verkauft.