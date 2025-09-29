„Wir stehen mitten in einem Wettlauf“, kommentiert der Geschäftsführer von TROX Austria. „Wer heute nicht nachhaltig denkt und handelt, wird morgen nicht mehr im Markt bestehen.“ Was nach Alarmruf klingt, ist gleichzeitig Programm. TROX Austria & CEE ist ein global agierender Spezialist für Lüftungs- und Brandschutztechnik und zeigt eindrucksvoll, wie sich ökologische Verantwortung, Forschung und Digitalisierung zu einer Strategie verweben lassen, die den Konzern resilient und zukunftssicher macht.



Bleiben Sie informiert über die wichtigsten Entwicklungen in Österreichs Industrie!

Abonnieren Sie unser Daily Briefing – kompakt, relevant und pünktlich um 7 Uhr in Ihrem Posteingang. Jetzt anmelden und nichts mehr verpassen !

Bei TROX ist Nachhaltigkeit längst keine Pflichtübung mehr, sondern der Kern der Unternehmensphilosophie. „Wir müssen beweisen, wie grün unsere Produkte wirklich sind“, erklärt Hucek. Was trocken klingt, ist in Wahrheit ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Wer heute Gebäudetechnik liefert, steht nicht nur im Preiskampf, sondern im Rennen um die beste CO₂-Bilanz. Ob langlebige Filter, die Energie sparen oder Umweltproduktdeklarationen, die den CO₂-Fußabdruck transparent machen – jedes Detail zählt. Bürogebäude mit mehreren hundert Filtern beispielsweise, die mehrmals im Jahr gewechselt werden müssen. Hier kann schon eine kleine Materialverbesserung enorme Summen sparen. Das ist keine ökologische Romantisierung, sondern knallharte Wirtschaftlichkeit. Besonders relevant sind hierbei aktuell große Projekte wie Datacenter oder Batteriefabriken, die europaweit entstehen. Hier ist Energieeffizienz kein hohler Begriff, sondern harte Währung. Investoren verlangen zunehmend detaillierte Nachweise, vom Umgang mit Menschenrechten bis hin zu seltenen Rohstoffen.

Chancen der Regulierung

Doch Nachhaltigkeit ist nicht nur moralisches Gebot, sondern auch regulatorischer Druck. Die neue EU-Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie zwingt die Branche unter anderem, Energieeffizienz auszuweisen. Wer als Anbieter nachweisen kann, dass seine Technik die strengen Vorgaben erfüllt, gewinnt Projekte. Für Investoren ist „Green Finance“ ein entscheidendes Argument. Je besser der ökologische Score, desto günstiger die Finanzierung. Geschäftsführer Hucek sieht darin auch eine Weichenstellung: „Öffentliche Ausschreibungen, die nicht mehr den Billigstbieter, sondern den Bestbieter bevorzugen, sind ein echter Fortschritt.“

Forschung und Entwicklung

Die TROX Gruppe produziert nicht nur, sondern steckt viel Zeit und Know-how in Forschung und Entwicklung. In eigenen Strömungslaboren werden Lüftungskomponenten in realitätsnahen Szenarien getestet, vom Reinraum bis zum U-Bahn-Schacht. Kooperationen mit Universitäten wie der RWTH Aachen oder der TU Berlin garantieren dabei höchste Qualität und Sicherheit. „Wir testen unsere Produkte intensiv auf alle möglichen Anforderungen. Jede Komponente, verlässt unser Werk nur geprüft. Im Ernstfall retten unsere Produkte Leben“, so Hucek. Die Heinz-TROX-Stiftung, Eigentümerin des Unternehmens, spielt ebenfalls eine gewichtige Rolle. Ein Teil der Gewinne fließt in wissenschaftliche Projekte rund um Luftqualität, Akustik und thermische Behaglichkeit. „Wir verbringen 90 Prozent unseres Lebens in geschlossenen Räumen. Wie wir dort Luft, Licht und Schall gestalten, entscheidet über unsere Gesundheit“, erinnert der Geschäftsführer.