Re:think: Herr Strasser, jedes Mal, wenn wir uns sehen, haben Sie ein Rennen gewonnen. Jetzt gerade das rund 1000 Kilometer lange Unknown Race, das nach sehr ungewöhnlichen Regeln ausgetragen wird.

Christoph Strasser: Es ist ein Rennen, das ohne Begleitteam gefahren wird. Normalerweise weiß man bei unbegleiteten Rennen die Streckenpunkte, die angefahren werden müssen im Vorhinein und hat genügend Zeit, sich eine möglichst gute Route zu überlegen. Beim Uknown Race ist das anders. Erst eine Stunde vor dem Start haben wir die Koordinaten der ersten Kontrollstelle bekommen, dort wieder die nächsten Koordinaten, bei der nächsten Kontrollstelle wieder die nächsten und so weiter. So ein Rennen zu bestreiten, ist eine ganze eigene Herausforderung.

Was zu meiner eigentlichen Einstiegsfrage führt: Wieso tun Sie sich das alles an, wieso versuchen Sie immer noch neue Bestleistungen aufzustellen? Dass Sie sehr schnell und sehr lange Rad fahren können, müssen Sie als sechsfacher Sieger des legendären RAAM, des Race Across America, nun wirklich niemandem beweisen.

Strasser Jemandem etwas zu beweisen war nie mein großer Antrieb. Mir ging es immer um das Erleben, um das Überstehen schwieriger Situationen. Auch beim RAAM war der Hauptantrieb, zu sehen, was ich aus mir herausholen kann. Ich habe mich sehr bewusst dazu entschieden, vom Ultra-Cycling zu leben. Da es in diesem Sport keine großen Preisgelder gibt, ist das wie beim Profibergsteigen. Es zählt die Leistung, aber ob man damit Geld verdienen kann, hängt auch davon, welche Geschichten man über seine Rennen erzählt.

Mit Ihrer Entscheidung, von Rennen mit Begleitteams auf unbegleitete Rennen umzusteigen, haben Sie beschlossen, in einem für Spitzensportler relativ hohen Alter noch einmal eine ganz neue Geschichte zu erzählen.

Strasser: Unsupported-Racing fühlt sich für mich tatsächlich fast wie eine zweite Karriere an. Denn mein Betreuerteam war immer eine meiner großen Stärken – alles Superleute, alle gut eingespielt, die Abläufe haben perfekt funktioniert, ich musste nur Rad fahren. Jetzt muss ich selbst mein Gepäck mitnehmen, muss selbst Pannen reparieren, muss mich selbst verpflegen, muss mich um Schlafpausen kümmern. Es ist in jeder Hinsicht eine neue Erfahrung, man lernt auch die Länder, durch die man fährt, auf eine ganz andere Art kennen. Die Rennen selbst sind übrigens ähnlich episch wie begleitete Ultra-Cycling-Events. Das Transcontinental Race TCR, bei dem ich dieses Jahr zum fünften Mal antreten werde, führt heuer von Trondheim in Norwegen nach Kalamata in Griechenland.