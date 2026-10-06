In Amberg fertigt Siemens jedes Jahr rund 17 Millionen SIMATIC-Produkte. Über Jahrzehnte war die speicherprogrammierbare Steuerung, kurz SPS, dabei das Sinnbild industrieller Kontrolle: ein grauer, robuster Kasten im Schaltschrank, der Maschinen, Taktzeiten und Abläufe steuert. Wer die SPS beherrschte, saß tief im Nervensystem der Fabrik.

2026 beginnt sich diese Ordnung zu verschieben. Siemens hat mit Eigen einen KI-Agenten direkt in das TIA Portal gebracht. Er kann SPS-Code erzeugen, Geräte konfigurieren und Engineering-Aufgaben prüfen. Bei Audi läuft mit der SIMATIC S7-1500V bereits eine virtuelle SPS als Software in einer serverbasierten Produktionsarchitektur; für sicherheitskritische Anwendungen gibt es eine TÜV-zertifizierte Failsafe-Version. Kontrolle wandert damit nicht aus der Fabrik, aber teilweise aus dem dedizierten Kasten in eine Softwareebene.

Genau vor diesem Hintergrund wird das Programm ONE Tech Company konkret. Siemens hatte es bereits 2025 angekündigt. Seit dem 1. Oktober 2026 bündelt der Konzern Customer Services, Factory Automation, Motion Control und Process Automation unter Rainer Brehm in einer neuen Automation-Einheit. Es ist nicht die Geburtsstunde von ONE Tech, sondern ein entscheidender Umsetzungsschritt: Infrastruktur, Industriesoftware, Automation und Kapital sollen enger zusammenspielen.