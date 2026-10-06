Siemens ONE Tech : Siemens ordnet die Fabrik neu: Wer künftig die industrielle Kontrolle hält

06.10.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Siemens startet die nächste Phase seines ONE-Tech-Umbaus. Virtuelle Steuerungen, Milliardenkäufe in Software und der Rechenzentrumsboom verschieben die Macht im Konzern. Vier Manager sollen daraus ein System formen – unter wachsendem Druck von Schneider, NVIDIA, Rockwell und chinesischen Automatisierern.

Inhalt

Die Veranstaltung ?Siemens ONE Tech ? Strategy & Results? findet am 13. November als hybride Veranstaltung im Headquarter in München statt ? hier die Bühne zu Beginn der Veranstaltung. The 'Siemens ONE Tech ? Strategy & Results' event will take place on November 13th as a hybrid event at the Headquarters in Munich ? here's the stage at the beginning of the event. Foto: Jens Hartmann/Siemens

Ab 1. Oktober - Siemens ONE Tech

- © Jens Hartmann/Siemens

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Erstveröffentlichung
06.10.2026
Letzte Aktualisierung
06.10.2026
Michael Vaccaro