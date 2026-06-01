Re:think: Bestätigt die Evolutionsbiologie die These, dass Wohlstand tendenziell die Risikobereitschaft senkt? Ist es auch in der Tierwelt so, dass satte Exemplare eher zur Bequemlichkeit neigen?

Julia Fischer Über die Tierwelt im Ganzen kann ich nicht sprechen, bei jenen Tieren, die ich am besten kenne, das sind Paviane und Makaken, kann man sagen, dass es einen Sweetspot gibt. Es muss den Tieren gut genug gehen, damit sie explorieren, Neues erkunden wollen. Wenn Affenkinder völlig ausgehungert sind, dann spielen sie nicht mehr und wenn sie absolut vollgefressen sind, auch nicht. Aber so richtig vollgefressen sind die im Freiland eigentlich nie. Der zweite wichtige Faktor ist Alter. Alter spielt bei der Risikobereitschaft eine riesige Rolle.