Im ersten Quartal 2025 verzeichnete die österreichische Wirtschaft erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder ein leichtes Wachstum. Trotz anhaltender Schwäche und großer Unsicherheit zeigt sich die heimische Industrie in Hinblick auf die Produktionserwartungen im weiteren Jahresverlauf vorsichtig optimistisch. Sichtbare Erfolge bei Effizienzmaßnahmen sowie europäische Investitionspläne übertrumpfen aktuell die Sorgen um das schwächelnde Marktumfeld. Die Hoffnung auf eine mittelfristige Erholung der Industrie gewinnt zunehmend an Boden.

Der Rückgang bei den Neuaufträgen hat sich in Österreich im April nochmals deutlich beschleunigt, besonders im Exportgeschäft. Sinkende Auftragseingänge bei gleichzeitig niedriger Auslastung dürften die Bemühungen um eine effizientere Nutzung von Ressourcen im produzierenden Gewerbe weiter verstärken.

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