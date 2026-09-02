Auf den Dächern großer Rechenzentren arbeiten Hunderte Ventilatoren gegen die enorme Abwärme moderner Prozessoren. Fällt die Kühlung aus, können selbst die teuersten KI-Chips binnen kurzer Zeit an ihre thermischen Grenzen geraten.

Zwischen stabiler Rechenleistung und Überhitzung liegt deshalb ein exakt berechnetes System aus Luftführung und Kühlung. Eine Schlüsseltechnologie dafür kommt nicht aus dem Silicon Valley, sondern aus dem beschaulichen Mulfingen in Baden-Württemberg. ebm-papst baut dort Luftsysteme für Fabrikhallen, Wärmepumpen und Großrechenzentren. Gerade der Boom bei KI-Rechenzentren macht das Geschäft strategisch besonders wertvoll.

Doch ausgerechnet jetzt steht der deutsche Hidden Champion vor einer historischen Zäsur: Der US-Konzern Madison Air übernimmt ebm-papst für 5,4 Milliarden Dollar. Die drei Gesellschafterfamilien Sturm, Ziehl und Philippiak, die bislang jeweils ein Drittel hielten, verkaufen all ihre Anteile.

Was macht den deutschen Weltmarktführer für Madison so wertvoll – und warum steigen die Eigentümer ausgerechnet am Beginn des KI-Booms komplett aus?