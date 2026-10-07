Industriemagazin: Herr Pell-Weber, ist „Local for Local“ die Rettung europäischer Industrieunternehmen – oder der Beginn eines schleichenden Verlusts industrieller Substanz in Europa?

Ich glaube, „Local for Local“ ist eine Notwendigkeit, die aufgrund der heutigen Marktgegebenheiten praktisch jedes Industrieunternehmen mit einem globalen Absatzmarkt betrifft. Steigende Zölle spielen dabei ebenso eine Rolle wie Energie- und Personalkosten. Für Unternehmen, die einen globalen Markt bedienen, ist die Wettbewerbsfähigkeit aus Europa heraus dadurch teilweise nicht mehr in der Form gegeben wie früher.

Hinzu kommt ein wirtschaftspolitischer Wettbewerb, der von den großen Wirtschaftsräumen sehr stark getrieben wird. Unternehmen müssen darauf reagieren. Regionalisierung ist deshalb weniger eine freiwillige Entscheidung als zunehmend eine Konsequenz aus den veränderten Rahmenbedingungen.

Nehmen wir an, ein Industrieunternehmen kommt heute zu Ihnen und will seine globale Produktionslandschaft neu ordnen. Welche Fragen stellen Sie dem Vorstand zuerst?

Eine der wichtigsten Fragen lautet: Nach welchen strategischen Zielgrößen soll das Produktionsnetzwerk künftig ausgerichtet werden?

Diese Zielgrößen haben sich in den vergangenen Jahren verändert. Vor einigen Jahren standen Lieferfähigkeit und Supply-Chain-Resilienz sehr stark im Mittelpunkt. Heute kommen aufgrund der Marktbedingungen Kostenfaktoren wie Energie hinzu. Gleichzeitig werden die Nähe zum Absatzmarkt und die Geschwindigkeit, mit der lokale Produkte entwickelt werden können, immer wichtiger.

Deshalb braucht man zunächst ein klares Zielbild: Welche Aufgabe soll das Produktionsnetzwerk künftig erfüllen? Erst danach kann man über einzelne Standorte sprechen.

Viele Unternehmen sind ihren Großkunden eher opportunistisch nach China, Indien oder in die USA gefolgt. Wie macht man aus einer Ansammlung historisch gewachsener Auslandsstandorte ein strategisch abgestimmtes Produktionsnetzwerk?

„Opportunistisch“ trifft es sehr gut. Das muss aber nicht automatisch negativ sein. Viele Unternehmen verfügen dadurch bereits über Produktionsstandorte, auf denen sie aufbauen können.

Entscheidend ist zunächst wieder die strategische Zielsetzung. Danach braucht man eine belastbare Datengrundlage. Wir analysieren beispielsweise: Welche Produkte werden wo hergestellt? Welche Wertschöpfungstiefe gibt es an den einzelnen Standorten? Wie ist das Lieferantennetzwerk aufgebaut? Und welchen Markt soll welcher Standort bedienen?

Dann muss geklärt werden, welche Rolle ein Standort künftig haben soll. Ist es lediglich ein Produktionsstandort? Oder soll dort eine weitgehend eigenständige Einheit entstehen, die beispielsweise auch Entwicklungsaufgaben übernimmt?

Diese Unternehmensdaten werden mit externen Marktdaten kombiniert. Dazu gehören Zölle, mögliche Investitionsförderungen und weitere Länderfaktoren. Auch Themen wie Korruptionsrisiken oder die demografische Entwicklung eines Landes sind für langfristige Standortentscheidungen wichtige Informationen. All diese Faktoren werden zusammengeführt, um daraus einen möglichst geeigneten Produktions-Footprint abzuleiten.