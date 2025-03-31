Werkstatt für neue Geschäftsmodelle : Erfolgsmodell Venture Studio?

31.03.2025
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Venture Studios sind die Brücke zwischen disruptiver Idee und skalierbarem Geschäft: Sie kombinieren die Agilität von Start-ups mit strategischem Fokus aus Venture-Capital-Gesellschaften. Wie dadurch neue Geschäftsmodelle jenseits starrer Konzernlogik entstehen, berichten Experten von V_labs, dem Lufthansa Innovation Hub und DB Schenker.
Innovation

Venture Studios sind die Brücke zwischen disruptiver Idee und skalierbarem Geschäft

- © Adobe Stock

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Erstveröffentlichung
31.03.2025
Letzte Aktualisierung
12.05.2026
Julia Weinzettl