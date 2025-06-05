Erstens: "Wir sind derzeit das einzige Land in der EU ohne eine aktive Strompreiskompensation für energieintensive Betriebe. Während Länder wie Spanien und Portugal Entlastungsmechanismen eingeführt haben, um ihre Industrien vor den drastischen Auswirkungen volatiler Energiemärkte zu schützen, ist in Österreich seit dem Auslaufen des Stromkostenausgleichsgesetzes 2022 nichts passiert. Das belastet insbesondere jene Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb ohnehin unter hohem Kostendruck stehen."

Zweitens: „Österreich verzeichnete im Jahr 2023 einen Anstieg der Lohnstückkosten um 9,7 Prozent, 2024 sogar um 12,4 Prozent – der höchste Zuwachs im Vergleich zu den sechs wichtigsten Handelspartnern. Wir schlagen hier die ersatzlose Abschaffung des Arbeitgeberanteils am Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) vor, um Unternehmen gezielt zu entlasten. Es ist nicht länger vermittelbar, warum heimische Arbeitgeber in einem solchen Ausmaß zur Kasse gebeten werden, während ihre internationalen Konkurrenten von niedrigeren Lohnnebenkosten profitieren“, ergänzt der Spartenobmann.

Drittens: „Gold Plating, also die Übererfüllung von EU-Vorgaben durch nationale Sonderregelungen, ist in Österreich gängige Praxis. Ob Luftqualitätsrichtlinie, Industrieemissionsrichtlinie oder die Umsetzung des Net-Zero Industry Acts. Statt pragmatisch und effektiv zu agieren, wird in Wien oft mit erhöhtem regulatorischem Aufwand gearbeitet. Das führt zu langen Genehmigungsverfahren, Rechtsunsicherheit und einem erheblichen Wettbewerbsnachteil für heimische Unternehmen.“