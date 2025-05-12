Schutz vor Cybercrime : Cybercrime: Neue Wege beim Angriff auf Unternehmen

12.05.2025
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Die Bedrohungen von Unternehmen durch Cyberangriffe entwickeln sich rasant weiter. Neue Technologien wie generative KI senken die Einstiegshürden für Angreifer drastisch, während gleichzeitig die Erfolgsraten steigen.
Cybercrime security

Dass Phishing trotz jahrzehntelanger Aufklärungskampagnen immer noch erfolgreich ist, liegt vor allem an zwei Faktoren: Mitarbeitende zeigen zunehmend Anzeichen kognitiver Ermüdung, gleichzeitig werden die Angriffe kreativer und glaubwürdiger 

- © WEKA Industrie Medien; Adobe Stock

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Erstveröffentlichung
12.05.2025
Letzte Aktualisierung
12.05.2026
Wolfgang Korne