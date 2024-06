Wir stehen an der Schwelle zur 5. Industriellen Revolution: Während Industrie 4.0 für die Integration von Automatisierung und Datenaustausch in der Fertigung steht, zielt Industrie 5.0 stärker auf die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine ab.



Die Arbeitswelt 4.0 ist geprägt von vernetzter Digitalisierung, Flexibilisierung von Arbeitsort und -zeit und agilerer Arbeitsorganisation mit moderner, transformationaler Führung. Dies wird in der Arbeitswelt 5.0 durch intelligente Assistenz, lernende Roboter und benutzeroptimierte Informationen erweitert. Die smarte künstliche Intelligenz verändert unsere Kommunikations- und Informationsflüsse und macht nahezu jeden Arbeitsplatz (auch) zu einem digitalen Job.



Es stellt sich also die Frage: Wie sollte Leadership 5.0 aussehen? Was zeichnet smarte Führungskräfte der Zukunft aus?



Digitale Kompetenz



Für Führungskräfte ist das Verständnis der Schnittstelle zwischen Mensch und KI-getriebenen Maschinen entscheidend. Sie müssen erkennen, an welchen Stellen diese Technologien Industrien und Märkte verändern. Dabei ist es entscheidend, nicht blind auf Daten und KI zu vertrauen: Eine große Herausforderung (oder die „Black Box“) sind die Grenzen – sowohl ethische als auch technische. In welchen Bereichen ist Verlass auf die Maschine möglich und in welchen nicht? Wie können sowohl bekannte als auch unbekannte Voreingenommenheiten der KI minimiert werden?



Kommunikationsfähigkeit Die Digitalisierung hat auch in der Kommunikation völlig neue Wege eröffnet – und gleichzeitig dazu geführt, dass wesentliche Elemente wie Tonfall/Stimme und Körpersprache/Mimik in den Hintergrund getreten sind. Umso wichtiger ist es, sich bewusst zu machen, dass Kommunikation keine Einbahnstraße ist. Um etwas zu bewirken, muss man den Standpunkt des/r anderen verstehen – egal ob es darum geht, die Potenziale der Mitarbeitenden zu entdecken und zu fördern, das Team auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören oder mit einem Geschäftspartner zu verhandeln. Um Erfolg zu haben, braucht es emotionale Intelligenz, Empathie sowie die Fähigkeit, aktiv zuzuhören.



Was zeichnet Leadership 5.0 also aus? Im Kern geht es darum, die Voraussetzungen für ein optimales Zusammenspiel von Mensch und Maschine zu schaffen. Die Führungskräfte sind gefordert, ihren Mitarbeitenden Freiräume zu geben und mithilfe digitaler Tools menschliche Potenziale zu erweitern und zur Selbstorganisation zu verhelfen



Matthias Dietrich Executive Director Industrial & Construction Talentor Austria – Executive Search & HR Consulting