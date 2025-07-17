Das Offensichtliche vorweg: Die beste Arbeitskleidung ist immer noch die, die passt. Und zwar nicht nur am Bund, sondern auch zur Aufgabe. Denn wer denkt, eine Arbeitshose sei nur dazu da, morgens beim Bäcker souverän aufzutreten, hat vermutlich noch nie stundenlang Rohre verlegt, Steckdosen montiert oder Beton angerührt. Eine gute Arbeitshose ist nicht einfach nur Hose, sie ist Ausrüstung – und manchmal sogar Rettung in Stoffform.

Kommen mehrere Modelle in Frage – und das tun sie meistens – lohnt sich ein genauer Blick auf die inneren Werte: Wie sitzt sie wirklich? Hält sie was aus? Und: Bleibt sie auch nach dem dritten Waschgang noch das, was sie mal war?

Wir haben uns deshalb auf die Suche nach den besten Arbeitshosen 2025 gemacht. Getestet wurden Modelle, die sich sowohl in der Werkshalle als auch bei Einsätzen im Freien behaupten müssen. Von günstigen Allroundern bis hin zu High-End-Funktionswundern war alles dabei – Hauptsache, die Hosen können mehr als nur gut aussehen.

Trotz ihrer Unterschiede in Design, Ausstattung und Preis haben die Top-Kandidaten eines gemeinsam: Sie setzen fast alle auf das bewährte Mischverhältnis von 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Warum? Weil dieser Stoffmix robust, pflegeleicht und langlebig ist – und damit genau das mitbringt, was gute Arbeitskleidung braucht.

