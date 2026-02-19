KEY 2026 : Der Energie-Hub wird immer globaler
KEY – The Energy Transition Expo, die führende Veranstaltung der Italian Exhibition Group (IEG) in Europa, Afrika und dem Mittelmeerraum zum Thema Energiewende, findet vom 4. bis 6. März auf der Messe Rimini statt und stärkt dabei ihr internationales Profil.
Mit der neuen Ausgabe intensiviert die Messe ihr Wachstum, etabliert sich als globaler Energie-Hub und weitet ihren Fokus zunehmend über die nationalen und europäischen Grenzen hinaus aus, um den Dialog zwischen Märkten, Institutionen und Akteuren aus aller Welt zu fördern und die Dekarbonisierungsziele voranzutreiben.
Erwartet werden über 1.000 ausstellende Marken, davon etwa 32 % aus dem Ausland (aus 30 Ländern), sowie mehr als 500 Hosted Buyer und Delegationen aus etwa 50 Ländern, die dank der Unterstützung des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit (MAECI) und der Agentur ICE teilnehmen.
Zu den Schwerpunktmärkten der KEY 2026 zählen die Länder Nordafrikas und Subsahara-Afrikas, aber auch die Türkei und Europa, mit besonderem Augenmerk auf Deutschland, Spanien, Großbritannien, Polen, Serbien und generell auf den Balkanraum.
Ferner wird zum ersten Mal eine japanische Delegation erwartet, die in Kooperation mit H2IT und Clust-ER Greentech der Region Emilia-Romagna im Rahmen der bilateralen Wasserstoffpartnerschaft sowie als Follow-up der IEG-Mission zur EXPO in OSAKA eingebunden ist.
Für Besucher aus Spanien besteht eine direkte Flugverbindung zwischen Madrid und Rimini mit LuxWing.
Initiativen für Afrika
Im Einklang mit den Prioritäten des Mattei-Plans und angesichts der zunehmenden Bedeutung des afrikanischen Kontinents für die globale Energiewende sowie für die europäische Energie- und Industriepolitik zielt die KEY darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen Italien und Afrika zu stärken, indem Unternehmen, Institutionen und Investoren miteinander vernetzt werden, um neue Synergien zu fördern.
Im neuen Messelayout wird in Halle D3 der Africa Investment HUB – ein völlig neuer Bereich mit einer Fläche von 126 m² – afrikanische Branchenverbände aus Ägypten, Algerien, Marokko, Tunesien, der Elfenbeinküste, Senegal und Südafrika begrüßen und als Raum für Networking und Business-Meetings dienen.
Darüber hinaus arbeitet die KEY mit Piantando zusammen, einem B Corp-Unternehmen, das Projekte mit hoher sozialer und ökologischer Wirkung initiiert, finanziert und überwacht. Anlässlich der Veranstaltung werden im Rahmen der Initiative „Light Up“ von Piantando drei Solar-Straßenlaternen in einem Dorf in Malawi aufgestellt.
Internationale Veranstaltungen
Im Event-Programm, das vom Technisch-Wissenschaftlichen Ausschuss der KEY definiert wurde, sind etwa 18 englischsprachige Veranstaltungen für internationale Besucher und Fachleute vorgesehen.
Donnerstag, 5. März:
- Strengthening collaboration between Italy and Japan on hydrogen technology innovations, organisiert von H2IT, Clust-ER Greentech und JH2A – Japan Hydrogen Association: Basierend auf der Absichtserklärung zwischen H2IT und JH2A zielt die Veranstaltung darauf ab, die Partnerschaft zwischen Italien und Japan im Wasserstoffbereich zu festigen – gemeinsam mit der italienischen Botschaft in Tokio, der NEDO und Industrieakteuren beider Länder.
- Electric Car Charging Networks: Where Do We Stand in Italy and Europe, organisiert von GSE und Motus-E: ein Austausch zwischen Betreibern, Institutionen, Regulierungsbehörden und Konzessionären zur Bewertung der Chancen und Herausforderungen für die Realisierung einer effizienten, flächendeckenden Ladeinfrastruktur in Italien und Europa.
- Dual harvest, double trouble: Tackling EPC barriers in agrivoltaics, organisiert von PV Magazine, über technische und ingenieurwissenschaftliche Herausforderungen in der Agrivoltaik aus europäischer Perspektive.
- Italien im europäischen und internationalen Panorama der Agrivoltaik, organisiert von AIAS – dem italienischen Verband für nachhaltige Agrivoltaik.
- How Norwegian offshore wind supply chain cluster members can support the bankability of FOW in Italy, organisiert von Norwegian OHshore Wind (NOW).
- Towards a Circular Economy for Solar and Energy Storage: Strategies and Innovations in PV and Battery Recycling, organisiert von ETA Florence, in Zusammenarbeit mit Ecomondo.
- GERMAN-ITALIAN Energy Talk zum Thema Wasserstoff, organisiert von Hannover Fairs International, Hydrogen + Fuel Cells EUROPE, ITKAM, DIE GAS- UND WASSERSTOFFWIRTSCHAFT und H2IT.
- Powering Italy’s Storage Decade: Markets, Technologies & the Road to 95 GWh, organisiert von IBESA.
- Bridging academia and industry: shared pathways for the energy transition, organisiert von der Universität La Sapienza in Rom, um den Dialog zwischen Forschern, Industrie und politischen Entscheidungsträgern zu fördern und den Grundstein für die Wissenschaftskonferenz 2027 zu legen.
- Solar PV/Wind and Battery Storage Systems: the key to energy self-sufficiency, Driving Africa’s Energy Transition, organisiert von Res4Africa.
- Energy Communities Beyond Borders: Scalable Models from the Western Balkans, organisiert von der Region Emilia-Romagna und ART-ER.
- Türkiye’s Energy Transition and Investment Outlook: A Platform for Italian–Turkish Collaboration, organisiert von Invest in der Türkei.
Freitag, 6. März:
- Multiple financing instruments need to be scaled up to accelerate Africa’s energy future and to improve energy access, organisiert von Res4Africa.
- Italy’s Solar Transformation: Business Models, Policy Shifts & ESG for the Next Decade, organisiert von IBESA.
- Fit4Micro – Clean and Efficient MicroCHCP by Micro Turbine Based Hybrid Systems, organisiert von ETA Florence im Rahmen der DPE – International Electricity Expo.
Das vollständige Veranstaltungsprogramm der KEY 2026 wird ständig aktualisiert und kann unter folgendem Link eingesehen werden: www.key-expo.com/events.
Die Veranstaltungen in englischer Sprache sind unter folgendem Link verfügbar: www.key-expo.com/english-events
