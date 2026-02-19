KEY – The Energy Transition Expo, die führende Veranstaltung der Italian Exhibition Group (IEG) in Europa, Afrika und dem Mittelmeerraum zum Thema Energiewende, findet vom 4. bis 6. März auf der Messe Rimini statt und stärkt dabei ihr internationales Profil.

Mit der neuen Ausgabe intensiviert die Messe ihr Wachstum, etabliert sich als globaler Energie-Hub und weitet ihren Fokus zunehmend über die nationalen und europäischen Grenzen hinaus aus, um den Dialog zwischen Märkten, Institutionen und Akteuren aus aller Welt zu fördern und die Dekarbonisierungsziele voranzutreiben.

Erwartet werden über 1.000 ausstellende Marken, davon etwa 32 % aus dem Ausland (aus 30 Ländern), sowie mehr als 500 Hosted Buyer und Delegationen aus etwa 50 Ländern, die dank der Unterstützung des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit (MAECI) und der Agentur ICE teilnehmen.

Zu den Schwerpunktmärkten der KEY 2026 zählen die Länder Nordafrikas und Subsahara-Afrikas, aber auch die Türkei und Europa, mit besonderem Augenmerk auf Deutschland, Spanien, Großbritannien, Polen, Serbien und generell auf den Balkanraum.

Ferner wird zum ersten Mal eine japanische Delegation erwartet, die in Kooperation mit H2IT und Clust-ER Greentech der Region Emilia-Romagna im Rahmen der bilateralen Wasserstoffpartnerschaft sowie als Follow-up der IEG-Mission zur EXPO in OSAKA eingebunden ist.

Für Besucher aus Spanien besteht eine direkte Flugverbindung zwischen Madrid und Rimini mit LuxWing.