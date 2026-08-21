TECH.CON und movatec : Zukunft sichern mit Automation
Zukunft automatisieren. Wettbewerbsfähigkeit sichern.
Produktivität steigern, Fachkräfte gezielt entlasten und Prozesse flexibler gestalten. Industrieunternehmen stehen vor zahlreichen Herausforderungen, wenn sie ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern wollen. Automatisierung und Künstliche Intelligenz bieten dafür großes Potenzial. Entscheidend ist, welche Lösungen zum eigenen Betrieb passen, wo sie tatsächlich Mehrwert schaffen und wie sie sich sinnvoll in bestehende Produktions- und Logistikprozesse integrieren lassen.
Genau diese Fragen stehen beim neuen Fachmessedoppel TECH.CON und movatec im Mittelpunkt. Am 23. und 24. September 2026 wird das Messequartier Dornbirn, Vorarlberg, zum Treffpunkt für Unternehmen, Technologieanbieter, Fachleute und Entscheidungsträger aus Produktion und Logistik.
Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfung
Die TECH.CON zeigt aktuelle Entwicklungen in Produktions- und Prozessautomatisierung, Robotik, industrieller Digitalisierung und KI. Die movatec ergänzt das Angebot mit Lösungen für Intralogistik, Materialfluss, Lagertechnik und automatisierte Logistik. Damit verbindet das neue Fachmessedoppel zentrale Zukunftsthemen der industriellen Wertschöpfung in einem gemeinsamen Messeformat.
Über 80 Ausstellende präsentieren auf rund 4.500 m² Technologien und Lösungsansätze für konkrete betriebliche Herausforderungen. Im direkten Austausch mit den Anbietern können Fachbesuchende Anwendungen vergleichen, individuelle Fragestellungen diskutieren und Orientierung für anstehende Investitions- und Unternehmensentscheidungen gewinnen.
Wissen, das Zukunft gestaltet
An beiden Messetagen vermittelt ein hochkarätiges Fachprogramm mit über 18 Fachvorträgen aktuelles Wissen, Anwendungsbeispiele und praxisnahe Impulse rund um Automatisierung und KI. Durch das Programm führt Univ.-Prof. Dr. Sebastian Kummer, einer der führenden Logistikexperten im deutschsprachigen Raum. Er verbindet die Perspektiven aus Technologie, Wirtschaft und Praxis und zeigt in seiner Keynote „Wer nicht automatisiert, wird atomisiert“ pointiert auf, wie Automatisierung und KI Wirtschaft und Unternehmen verändern und welche strategischen Fragen sich daraus für Entscheider ergeben.
Zwei Fachmessen. Ein Treffpunkt.
TECH.CON und movatec verbinden Technologien, Wissen und persönliche Begegnungen an einem Ort. Fachbesuchende erhalten an zwei Messetagen einen kompakten Überblick über aktuelle Lösungen für Produktion und Logistik, können konkrete Fragestellungen mit Anbietern diskutieren und neue Impulse für den eigenen Betrieb mitnehmen.
Der Eintritt ist für Fachpublikum kostenfrei. Ein Ticket gilt für beide Messen und umfasst das gesamte Fachprogramm sowie Speisen und Getränke in der Messehalle.
TECH.CON und movatec: Fachmessedoppel für Automation in Produktion und Logistik
Messequartier Dornbirn
Mittwoch, 23. September, 9:00 – 17:00 Uhr, Donnerstag, 24. September, 9:00 – 16:00 Uhr
Kostenlose Tickets:
tickets.messedornbirn.at
techcon.messedornbirn.at
movatec.messedornbirn.at