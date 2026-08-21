Produktivität steigern, Fachkräfte gezielt entlasten und Prozesse flexibler gestalten. Industrieunternehmen stehen vor zahlreichen Herausforderungen, wenn sie ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern wollen. Automatisierung und Künstliche Intelligenz bieten dafür großes Potenzial. Entscheidend ist, welche Lösungen zum eigenen Betrieb passen, wo sie tatsächlich Mehrwert schaffen und wie sie sich sinnvoll in bestehende Produktions- und Logistikprozesse integrieren lassen.

Genau diese Fragen stehen beim neuen Fachmessedoppel TECH.CON und movatec im Mittelpunkt. Am 23. und 24. September 2026 wird das Messequartier Dornbirn, Vorarlberg, zum Treffpunkt für Unternehmen, Technologieanbieter, Fachleute und Entscheidungsträger aus Produktion und Logistik.