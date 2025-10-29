Entgeltliche Einschaltung

9. Deutsch-Österreichisches Technologieforum | 11.–12. März 2026 | Wien : Zukunft gestalten – Wachstum durch Technologie, Wissen und Wandel

29.10.2025
Lesezeit: ca. 2 Minuten
Wie kann Technologie gezielt als Motor für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation genutzt werden? Diese Frage steht im Zentrum des 9. Deutsch-Österreichischen Technologieforums, das am 11. und 12. März 2026 in Wien stattfindet. Unter dem Leitthema „Zukunft gestalten – Wachstum durch Technologie, Wissen und Wandel“ bringt das Forum der Deutschen Handelskammer in Österreich und Fraunhofer Austria führende Köpfe aus Industrie, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft aus Deutschland und Österreich zusammen.
Technologieforum, 11./12.03.2026
© Deutsche Handelskammer in Österreich

Technologische Exzellenz, wirtschaftlicher Realitätssinn und Innovationskraft – diese drei Elemente bilden den Rahmen für Strategien, Methoden, Anwendungsbeispiele und Perspektiven, die 2026 im Mittelpunkt stehen. Ziel ist es, zukunftsfähige Ansätze aufzuzeigen, wie Unternehmen technologische Entwicklungen nicht nur meistern, sondern aktiv gestalten können. Als exklusives Netzwerk-Event verbindet das Deutsch-Österreichische Technologieforum hochwertige Inhalte mit direktem Zugang zu Top-Speaker:innen – für den Austausch über innovative Lösungsansätze und nachhaltige Zukunftsstrategien.

Erleben Sie hochkarätige Keynotes, interaktive Panels und Praxisdialoge zu diesen drei Schwerpunkten:

🔹 Zwischen KI-Hype und Realität – Innovationen mit Substanz
🔹 Technologie trifft Geschäftsmodell – Zukunftsfähigkeit durch Innovation und Effizienz
🔹 Global denken, europäisch handeln – Kooperation als Wettbewerbsvorteil

Diskutieren Sie mit Expert:innen aus Wissenschaft und Industrie, lernen Sie von erfolgreichen Use Cases und erfahren Sie, wie sich Unternehmen in einem sich wandelnden globalen Umfeld zukunftssicher aufstellen. Nutzen Sie das #technologieforum2026 als Plattform für Know-how, Orientierung und Netzwerk – im persönlichen Austausch in Wien.

Das 9. Deutsch-Österreichische Technologieforum im März 2026 liefert Impulse und internationale Perspektiven für neue Denk- und Handlungsräume. Zum fachlichen Netzwerken laden Vertreter:innen unter anderem von EPlan, Festo, msg Plaut, Phoenix Contact, Rittal, Dr. Sasse und der Fachverband der Metalltechnischen Industrie im Ausstellerbereich ein.

Die All-In-Tickets starten bei 450,- für DHK Mitgliedsunternehmen und mit Rabattcode.

Veranstalter: Deutsche Handelskammer in Österreich (DHK) in Kooperation mit Fraunhofer Austria Research (FhA)
Weitere Informationen & Programm

DHK - Technologieforum Logo
© Deutsche Handelskammer in Österreich
Erstveröffentlichung
29.10.2025
Letzte Aktualisierung
29.10.2025