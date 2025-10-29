Technologische Exzellenz, wirtschaftlicher Realitätssinn und Innovationskraft – diese drei Elemente bilden den Rahmen für Strategien, Methoden, Anwendungsbeispiele und Perspektiven, die 2026 im Mittelpunkt stehen. Ziel ist es, zukunftsfähige Ansätze aufzuzeigen, wie Unternehmen technologische Entwicklungen nicht nur meistern, sondern aktiv gestalten können. Als exklusives Netzwerk-Event verbindet das Deutsch-Österreichische Technologieforum hochwertige Inhalte mit direktem Zugang zu Top-Speaker:innen – für den Austausch über innovative Lösungsansätze und nachhaltige Zukunftsstrategien.

Erleben Sie hochkarätige Keynotes, interaktive Panels und Praxisdialoge zu diesen drei Schwerpunkten:

🔹 Zwischen KI-Hype und Realität – Innovationen mit Substanz

🔹 Technologie trifft Geschäftsmodell – Zukunftsfähigkeit durch Innovation und Effizienz

🔹 Global denken, europäisch handeln – Kooperation als Wettbewerbsvorteil

Diskutieren Sie mit Expert:innen aus Wissenschaft und Industrie, lernen Sie von erfolgreichen Use Cases und erfahren Sie, wie sich Unternehmen in einem sich wandelnden globalen Umfeld zukunftssicher aufstellen. Nutzen Sie das #technologieforum2026 als Plattform für Know-how, Orientierung und Netzwerk – im persönlichen Austausch in Wien.

Das 9. Deutsch-Österreichische Technologieforum im März 2026 liefert Impulse und internationale Perspektiven für neue Denk- und Handlungsräume. Zum fachlichen Netzwerken laden Vertreter:innen unter anderem von EPlan, Festo, msg Plaut, Phoenix Contact, Rittal, Dr. Sasse und der Fachverband der Metalltechnischen Industrie im Ausstellerbereich ein.