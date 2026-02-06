Die Inertisierung beginnt lange vor der Abfüllung: Beim „Purging“ von Rohrleitungen und Lagertanks wird Sauerstoff durch Stickstoff oder Argon bis unter 0,1 ppm verdrängt. Das ist eine Voraussetzung für die Haltbarkeit von empfindlichen Produkten wie Matcha-Tee oder Detox-Säften. Moderne Anlagen überwachen diesen Prozess mit Laser-O₂-Sensoren in Echtzeit. Beim „Blanketing” entsteht während des Befüllens eine dynamische Gasschicht über der Flüssigkeit, die wie ein atmender Schutzschild wirkt.

Im Abfüllprozess entscheiden Millisekunden über die Qualität. Bei der „Vorevakuierung mit Rückbegasung” wird die Flasche zunächst evakuiert und anschließend mit Stickstoff geflutet, bevor das Getränk einströmt. Beim „Counter-Pressure Filling” presst CO₂ die Flasche auf exakt den gewünschten Druck, bevor das kohlensäurehaltige Getränk schonend eingelassen wird. Das ist entscheidend für eine stabile Perlage in Prosecco oder Craft-Sodas. Beim „Sparging“ (Einblasen von Gas während der Befüllung) werden letzte Sauerstoffreste im Kopfraum mit Argon verdrängt, was besonders bei stillen Premiumgetränken wichtig ist.

Schanksysteme sind Hochpräzisionslabore: Das klassische „Biergas“ (70% N₂, 30% CO₂) transportiert Pils oder Lager schonend durch die Leitungen. Dabei sorgt das CO₂ für die Erhaltung der Kohlensäure und der Stickstoff für cremigen Schaum. Für innovative Nitro-Getränke wird reiner Stickstoff unter Hochdruck (über 30 PSI) eingesetzt - seine extrem kleinen Bläschen erzeugen die charakteristische Textur, ohne dass das Glas überschäumt. Bei Rotwein-Zapfsystemen verhindert Argon die Oxidationskaskade zwischen Ausschank und Verkostung.