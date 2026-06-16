1. Registrierung im Seller Center

Der Einstieg erfolgt über das Temu Seller Center. Ob Einzelunternehmer oder GmbH – die Plattform ist für alle Unternehmensformen offen. Der Prozess ist kostenlos und innerhalb weniger Minuten angestoßen.

2. Business-Checkup

Es werden die Stammdaten des Unternehmens benötigt:

Offizieller Geschäftsname und Adresse.

Steueridentifikation / USt-IdNr.

Bankverbindung für die Auszahlungen.

3. Die Verifizierung

Die Verifizierung funktioniert über Dokumente wie die Gewerbeanmeldung, einen Adressnachweis und Ausweisdokumente. Je nach Kategorie sind auch Konformitätsbescheinigungen (CE etc.) Pflicht. Die Prüfung dauert meist nur wenige Tage.

4. Store-Einrichtung & Dashboard

Nach der Freischaltung erhalten Verkäufer Zugriff auf das Dashboard:

Listings erstellen und Bilder hochladen.

Bestände in Echtzeit verwalten.

Analysen zu Verkäufen und Kundenfeedback auswerten – das ist Gold wert, um das eigene Sortiment zu optimieren.

5. Logistik & Cashflow

Das ist der entscheidende Punkt für lokale Händler: Es können eigene Logistikpartner genutzt werden (Österreichische Post, DHL, GLS etc.). Das sorgt für schnelle Lieferzeiten und zufriedene Kunden. Alternativ bietet Temu ein Partnernetzwerk an.

Auszahlung: Erfolgt regelmäßig und direkt auf das angegebene Konto.

Erfolgt regelmäßig und direkt auf das angegebene Konto. Marge: Durch die geringen Gebühren bleibt mehr Spielraum für die Preisgestaltung oder Reinvestitionen.

Fazit: Temu ist aktuell ein hocheffizienter Wachstumskanal mit geringer Eintrittsbarriere. Als Ergänzung zur Multi-Channel-Strategie sollten Händler in Österreich den Marktplatz definitiv testen.