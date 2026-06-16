E-Commerce : Wie Händler auf Temu erfolgreich starten
E-Commerce ist der stärkste Wachstumstreiber des Handels in Österreich und Europa. Mit einem Plus von +9,5 Prozent in 2025 wuchs der digitale Handel in Österreich deutlich schneller als die gesamte Handelsbranche (laut WKÖ, Juni 2026). Österreichische Unternehmen können diesen Trend nutzen, um über den Direktverkauf neue Kundengruppen in ganz Europa zu erschließen. Dafür eignen sich Marktplätze wie Temu, das mit dem „Local Seller Program“ einen unkomplizierten Einstieg in den lokalen und europäischen Onlinehandel ermöglicht. Mit über 2,3 Millionen aktiven Nutzern allein in Österreich (Stand Februar 2026) ist Temu längst kein Experiment mehr, sondern ein relevanter Absatzkanal.
In diesem Artikel wird erklärt, wie lokale Händler das Potenzial der Plattform nutzen.
Praxis-Check: Wer profitiert bereits?
Dass Temu für europäische Händler und Hersteller funktioniert, zeigen drei lokale Beispiele:
- Alpenlife (Trachten und Lederwaren): Die österreichische Trachtenmarke Alpenlife nutzt seit Anfang 2025 das „Local Seller Program” von Temu, um neue Kunden für ihre hochwertigen Lederhosen und Accessoires zu gewinnen. Aus St. Johann beliefert das Unternehmen Käufer aus Deutschland, Belgien, Österreich und der Schweiz – und konnte seine Bestellungen und Produktaufrufe um rund 35 Prozent steigern.
- AMF Creation (Textilien): Der Spezialist für Vliesstoffe (Marken wie Sensalux) suchte einen Ausweg aus der "Pay-to-Play"-Falle anderer Plattformen. Innerhalb von nur 90 Tagen wurde Temu zu einem der umsatzstärksten Kanäle. Statt teurer Ads nutzt AMF die Empfehlungssysteme von Temu: Wer hohe Qualität und Kundenzufriedenheit liefert, wird organisch gepusht.
- Grega's Imkerei (Honig- und Wachsprodukte): Grega's Imkerei gehörte zu den ersten Honigproduzenten, die in Deutschland auf Temu verkauften. Als First-Mover kann die Marke von hoher Sichtbarkeit profitieren und erreicht auf Temu neue Käuferschichten, die sie auf anderen Marktplätzen nicht ansprechen können. Gründer Florian Grega sagt, dass etwa 70 Prozent der Bestellungen auf Temu von Kunden stammen, die ihre Produkte zum ersten Mal ausprobieren.
Warum sollten Händler auf Temu verkaufen?
Temu bietet lokalen Verkäufern die Chance, ihre Ware direkt an Kunden in Österreich und ganz Europa zu verschicken. Temus Konditionen ermöglichen es auch kleinen Unternehmen, ohne größeres Investment neue Käufergruppe zu erreichen:
- 0,00 € Fixkosten: Keine Listing- oder Registrierungsgebühren.
- Geschwindigkeit: Rund 50 Prozent der Verkäufer feiern ihren ersten Sale innerhalb der ersten 20 Tage.
- Flexibilität: Ihr nutzt eure eigenen Systeme (Shopify oder ERP) und eure vertrauten Logistikpartner.
In 5 Schritten zum eigenen Temu-Shop
1. Registrierung im Seller Center
Der Einstieg erfolgt über das Temu Seller Center. Ob Einzelunternehmer oder GmbH – die Plattform ist für alle Unternehmensformen offen. Der Prozess ist kostenlos und innerhalb weniger Minuten angestoßen.
2. Business-Checkup
Es werden die Stammdaten des Unternehmens benötigt:
- Offizieller Geschäftsname und Adresse.
- Steueridentifikation / USt-IdNr.
- Bankverbindung für die Auszahlungen.
3. Die Verifizierung
Die Verifizierung funktioniert über Dokumente wie die Gewerbeanmeldung, einen Adressnachweis und Ausweisdokumente. Je nach Kategorie sind auch Konformitätsbescheinigungen (CE etc.) Pflicht. Die Prüfung dauert meist nur wenige Tage.
4. Store-Einrichtung & Dashboard
Nach der Freischaltung erhalten Verkäufer Zugriff auf das Dashboard:
- Listings erstellen und Bilder hochladen.
- Bestände in Echtzeit verwalten.
- Analysen zu Verkäufen und Kundenfeedback auswerten – das ist Gold wert, um das eigene Sortiment zu optimieren.
5. Logistik & Cashflow
Das ist der entscheidende Punkt für lokale Händler: Es können eigene Logistikpartner genutzt werden (Österreichische Post, DHL, GLS etc.). Das sorgt für schnelle Lieferzeiten und zufriedene Kunden. Alternativ bietet Temu ein Partnernetzwerk an.
- Auszahlung: Erfolgt regelmäßig und direkt auf das angegebene Konto.
- Marge: Durch die geringen Gebühren bleibt mehr Spielraum für die Preisgestaltung oder Reinvestitionen.
Fazit: Temu ist aktuell ein hocheffizienter Wachstumskanal mit geringer Eintrittsbarriere. Als Ergänzung zur Multi-Channel-Strategie sollten Händler in Österreich den Marktplatz definitiv testen.