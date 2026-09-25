In der Praxis zeigt sich häufig, dass zwei Angebote mit vergleichbaren Konditionen erhebliche Unterschiede in der operativen Zusammenarbeit aufweisen. Werden Liefertermine zuverlässig eingehalten? Erfolgt die Kommunikation transparent und zeitnah? Sind relevante Dokumente digital verfügbar? Wie hoch ist der Abstimmungsaufwand während der Transportabwicklung? Die Antworten auf diese Fragen beeinflussen den einzelnen Transport ebenso wie die Leistungsfähigkeit der gesamten Lieferkette.

Für Industrie, Handel und Logistikdienstleister gewinnen diese Faktoren zunehmend an Bedeutung. Verzögerungen, fehlende Transparenz sowie ineffiziente Abstimmungsprozesse wirken sich unmittelbar auf Produktionsabläufe, Lagerbestände, Lieferzusagen und Kundenbeziehungen aus. Die eigentlichen Kosten entstehen daher häufig nicht bei der Vergabe des Transportauftrags selbst, sondern durch Mehraufwand und Störungen in den vor- und nachgelagerten Prozessen.