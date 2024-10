Bei vielen Unternehmen steht aktuell der Wechsel von fossilen Energieträgern – allen voran Erdgas – zu erneuerbaren Wärmesystemen an. Doch was ist dabei zu beachten? Welche Technologien sind für welche betrieblichen Prozesse am besten geeignet? Gerade in Produktionsbetrieben herrschen aufgrund unterschiedlicher Anforderungen an Temperaturniveaus sehr komplexe Ausgangssituationen. Oft muss für jeden Einsatzbereich einzeln geprüft werden, welche Wärmelösung zielführend ist.