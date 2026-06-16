Verpackungsindustrie : Vom Generalisten zum Spezialisten
Eine schwache Konjunktur, geopolitische Unsicherheiten und der zunehmende Einsatz von KI verändern die Spielregeln im Beratungsmarkt grundlegend. Während klassische Strategie- und Managementberatungen als Generalisten ein breites Leistungsspektrum anbieten, zeigt die steigende Komplexität der Gegenwart: Unternehmen benötigen zunehmend spezialisierte Expertise, um operative Herausforderungen wirksam zu lösen.
Fokus auf operative Exzellenz
Auch Österreichs Industrie steht unter Druck: schwache Nachfrage, hohe Energie- und Personalkosten sowie intensiver internationaler Wettbewerb belasten die Margen. „Operative Exzellenz ist längst keine Kür mehr, sondern eine Überlebensfrage. Wer heute fünf Prozentpunkte Effizienz liegen lässt, verliert Wettbewerbsfähigkeit“, sagt Stefan Zingel, Gründer der Packoneers. „Investiert wird nur noch in Beratungsleistungen, die konkret, messbar und zeitnah Wirkung zeigen.“
Der Beratungsansatz der Packoneers basiert auf einer konsequenten Hands-on-Mentalität: technikaffine Prozessarbeit direkt an der Maschine, gezieltes Mitarbeitertraining und operative Umsetzung statt schöner Slide-decks fürs Management. Ein Praxisbeispiel zeigt das Potenzial: Ein Verpackungshersteller arbeitete intern mit einer angenommenen Ausschussquote von sieben Prozent. Tatsächlich lag diese aufgrund eines simplen Messfehlers bei knapp 20 Prozent. Das Problem ist weit verbreitet: Ausschuss wird oft dort gemessen, wo er sichtbar wird – nicht dort, wo er entsteht. Entscheidungen basieren dadurch auf fehlerhaften Daten.
Viele Unternehmen brauchen nicht vorrangig künstliche Intelligenz, sondern erst einmal echte Transparenz
Die Lösung war vergleichsweise einfach: keine neue Maschine, kein Millionenprojekt und kein KI-Pilot. Entscheidend waren eine saubere Datenbasis, mehr Prozessstruktur und die gezielte Nutzung vorhandenen Know-hows der Mitarbeiter. Das Ergebnis: Die reale Ausschussquote sank von 20 auf 15 Prozent – verbunden mit Einsparungen in Millionenhöhe, zusätzlichen Produktionskapazitäten und einer messbaren Reduktion der CO₂-Belastung. „Das sind Ergebnisse, die Kunden sehen wollen“ stellt Stefan Zingel fest. Der fortschreitende Einsatz von KI verändert die Art der Beratungsleistung fundamental. Intelligente Tools arbeiten schneller und präziser und erhöhen damit den Druck auf klassische Generalisten. Gefragt sind heute nicht mehr allgemeinen Empfehlungen, sondern konkrete, umsetzbare Maßnahmen kombiniert mit technologischem Tiefgang.
Digitale Transformation sowie Kostenoptimierung dominieren die Nachfrageagenda
Die Packoneers haben sich auf die Herausforderungen der Verpackungsindustrie spezialisiert – einer oft übersehenen Branche mit hoher Relevanz für nahezu alle Wertschöpfungsketten. „Wachstum und Effizienz sind für unsere Klienten existenziell“, fasst Zingel zusammen. „Unsere Beratung fokussiert sich konsequent auf operative Performance. Wir liefern keine Digitalisierung um der Digitalisierung willen, sondern greifbare Kostenoptimierungen – unterstützt durch den gezielten Einsatz passender digitaler Tools.“