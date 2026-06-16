Auch Österreichs Industrie steht unter Druck: schwache Nachfrage, hohe Energie- und Personalkosten sowie intensiver internationaler Wettbewerb belasten die Margen. „Operative Exzellenz ist längst keine Kür mehr, sondern eine Überlebensfrage. Wer heute fünf Prozentpunkte Effizienz liegen lässt, verliert Wettbewerbsfähigkeit“, sagt Stefan Zingel, Gründer der Packoneers. „Investiert wird nur noch in Beratungsleistungen, die konkret, messbar und zeitnah Wirkung zeigen.“

Der Beratungsansatz der Packoneers basiert auf einer konsequenten Hands-on-Mentalität: technikaffine Prozessarbeit direkt an der Maschine, gezieltes Mitarbeitertraining und operative Umsetzung statt schöner Slide-decks fürs Management. Ein Praxisbeispiel zeigt das Potenzial: Ein Verpackungshersteller arbeitete intern mit einer angenommenen Ausschussquote von sieben Prozent. Tatsächlich lag diese aufgrund eines simplen Messfehlers bei knapp 20 Prozent. Das Problem ist weit verbreitet: Ausschuss wird oft dort gemessen, wo er sichtbar wird – nicht dort, wo er entsteht. Entscheidungen basieren dadurch auf fehlerhaften Daten.