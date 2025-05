Inzwischen hat sich die Situation zwar etwas normalisiert, doch in vielen Branchen wie der Holzindustrie, Recyclingindustrie, Stahlindustrie, Chemieindustrie und auch im Automotive-Sektor bleibt die Versicherungsfrage ein kritischer Punkt. Gleiches gilt für den Mittelstand. Der Versicherungsmarkt der mittleren 2020-er Jahre, analysiert Sturmlechner, ist zwar wieder etwas flexibler, dafür aber massiv von in der Versicherungsbranche festsitzendenden Paradigmen und technischen Regulatorien beeinflusst.

„Wenn ein Unternehmen, nur um ein Beispiel zu nennen, im Zuge des Underwriting, der Ausdruck bezeichnet die technische Beurteilung des Versicherers, seine gesamten Risikomanagement-Strategie und -standards sowie ihre Einhaltung in allen Ländern, in denen es tätig ist, beschreiben und nachweisen muss, dann ist allein das schon ein Riesenaufwand.“ Oft bleibt es aber nicht dabei, weil jede Antwort zwei weitere Fragen nach sich zieht.

Anbieter wie Aon können Unternehmen in einem solchen Offenbarungsmarathon nicht nur bei der Suche nach Antworten signifikant unterstützen, sondern auch dadurch, dass sie die Antworten in einer für Versicherer gut lesbaren und nachvollziehbaren Weise darstellen. „Zugleich stehen wir mit dem gesamten Versicherer-Markt stets in Interaktion und können so die absolut besten Angebote für unsere Kunden finden. Neben der Rolle als Risikoberater verstehen wir uns auf der Kundenseite stehend als Intermediäre zwischen Kunde und Versicherungsmarkt“, sagt Sturmlechner.