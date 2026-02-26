Neben dem KI-basierten Kommissionier-Roboter RovoFlex, dem Order Fulfillment System LivePick und der neuesten Evolutionsstufe des Stingray-Shuttles rückt insbesondere der Taschensorter SmartPocket ins Spotlight.

Der Taschensorter SmartPocket setzt statt auf eine Kette auf autonome mobile Roboter, die sich eigenständig in einem Schienensystem samt Kreuzungen ans Ziel bewegen. Um Staus und Stehzeiten zu vermeiden, wählen die sensorgesteuerten Carrier eigenständig die optimale Route.

Im Gegensatz zu konventionellen Taschensortern ist SmartPocket nicht auf Spitzenlasten ausgerichtet, sondern überzeugt mit einem hochflexiblen Ansatz, der sich mit der individuellen Geschäftsentwicklung mitentwickelt. Die Innovation ist in kleinen Schritten skalierbar und kann so auf den tatsächlichen Bedarf maßgeschneidert werden – mit signifikanten Kostenvorteilen.