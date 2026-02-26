LogiMAT : TGW Logistics rückt mobile und stationäre Automatisierung in den Fokus
Viele Branchen sehen sich aktuell mit hoher Volatilität und beschleunigtem Wandel konfrontiert. Diese Entwicklung macht das Planen zunehmend schwierig. Langfristiger Erfolg hängt maßgeblich von Lösungen ab, die nicht nur vom ersten Tag an optimale Performance liefern, sondern sich vor allem flexibel an veränderte Anforderungen anpassen. Die bislang oft als reiner Kostenfaktor betrachtete Supply Chain entwickelt sich damit mehr und mehr zum strategischen Asset – als unverzichtbare Voraussetzung, um Kundenanforderungen zuverlässig und effizient zu erfüllen.
Partner auf einer Automatisierungsreise
Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Realisierung und Betreuung von hochautomatisierten Lagersystemen kombiniert der Intralogistik-Spezialist intelligente Mechatronik, fortschrittliche Robotik und leistungsstarke Software zu zuverlässigen, flexiblen und zukunftssicheren Lösungen. „TGW Logistics versteht sich als langfristiger Partner, der die Herausforderungen seiner Kunden und ihrer Branche im Detail versteht und sie auf ihrer Automatisierungsreise begleitet: von Planung und Consulting über die Realisierung bis hin zu Betreuung im laufenden Betrieb im Rahmen von Lifetime Services“, betont Martin Price, Senior Vice President Global Marketing bei TGW Logistics.
Stationäre und mobile Robotik
Neben dem KI-basierten Kommissionier-Roboter RovoFlex, dem Order Fulfillment System LivePick und der neuesten Evolutionsstufe des Stingray-Shuttles rückt insbesondere der Taschensorter SmartPocket ins Spotlight.
Der Taschensorter SmartPocket setzt statt auf eine Kette auf autonome mobile Roboter, die sich eigenständig in einem Schienensystem samt Kreuzungen ans Ziel bewegen. Um Staus und Stehzeiten zu vermeiden, wählen die sensorgesteuerten Carrier eigenständig die optimale Route.
Im Gegensatz zu konventionellen Taschensortern ist SmartPocket nicht auf Spitzenlasten ausgerichtet, sondern überzeugt mit einem hochflexiblen Ansatz, der sich mit der individuellen Geschäftsentwicklung mitentwickelt. Die Innovation ist in kleinen Schritten skalierbar und kann so auf den tatsächlichen Bedarf maßgeschneidert werden – mit signifikanten Kostenvorteilen.