Als internationale Industriegruppe in Familienbesitz arbeitet die Wietersdorfer Gruppe an den Megathemen für morgen. Die Stärke der Gruppe mit ihren fünf Geschäftsfeldern rund um Baustoffe und Rohrsysteme liegt in der Verbindung von regionaler Verankerung und internationalem Austausch. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heißt das: im eigenen Unternehmen Verantwortung übernehmen und zugleich über Länder- und Unternehmensgrenzen hinweg Perspektiven gewinnen.

Wie beides zusammenspielt, wird an drei Initiativen besonders deutlich. Das Studierendenprogramm GO INTERNATIONAL ging 2026 in die fünfte Runde und ermöglichte Praxiseinsätze in Italien, Kroatien und Österreich. Die Teilnehmenden übernahmen klar definierte Aufgaben in Produktion, Labor und kaufmännischen Bereichen.

Für künftige Management- und Expertenrollen setzt die Wietersdorfer Gruppe auf ein zweijähriges Talent-Management-Programm. Im Mittelpunkt stehen geschäftsfeldübergreifende Projekte, internationaler Austausch und gemeinsames Lernen. Rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bisher das Programm absolviert.