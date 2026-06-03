KAGER bietet die Montagekleber in Stabform in fünf Varianten an, deren thermische Fließpunkte zwischen 49 °C und 150 °C liegen. Sie werden durch Erwärmen bzw. Erhitzen aufgetragen und entfalten auf keramischen, gläsernen und metallischen Oberflächen eine gute Kleb- bzw. Haftkraft. Dabei sind sie so rezeptiert, dass sie sensible Oberflächen schonen und sich nach getaner Arbeit rückstandsfrei wieder entfernen lassen. Die mit den Montageklebern von KAGER verbundenen Bauteile können sicher durch den Wertschöpfungsprozess laufen oder zwischen verschiedenen Bearbeitungsstellen hin und her transportiert werden. Deaktiviert wird die damit erzeugte Fixierung durch erneutes Erwärmen.

Die Methode der lösbaren Verbindung mit den KAGER-Montageklebern ist eine kostengünstige Alternative zu platzraubenden, konstruktiv aufwändigen und mitunter teuren Profilsystemen oder Klemmgestellen. Zudem stören sie das optische Erscheinungsbild einer vormontierten Baugruppe nicht, sodass sie sich auch für Präsentationen oder Messeauftritte eignen.

Die Montagekleber gehören zum Sortiment der Adhesive Line von KAGER, in der Konstrukteure, Produktentwickler und Instandhalter eine Auswahl an Klebstoffen, Reparaturpasten, und Vergussmassen für Anwendungen unter Temperaturen von über 500 °C finden. Alle Produkte der Adhesive Line werden auch in kleinen Mengen geliefert. Bei der Suche nach der passenden Problemlösung helfen kundige Fachberater.