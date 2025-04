Ein sogenannter Föderator tritt in diesen Datenökosystemen als Vermittler zwischen den teilnehmenden Akteuren auf und stellt Infrastruktur, Werkzeuge und Regeln für Interaktionen auf diesem „Daten-Marktplatz“ bereit. So profitieren Teilnehmer von geteilten Kosten durch gemeinsame Datennutzung, um Anforderungen wie Compliance oder Interoperabilität zu erfüllen. Der gemeinsame Marktplatz gewährt qualitätsgesicherten, einfachen Zugang zu relevanten Daten, was die Transaktionskosten für alle senkt. Die Plattform entwickelt zudem Netzwerkeffekte: Ihr Wert steigt, wenn mehr Teilnehmende hinzukommen. So fördert sie nachhaltiges Wachstum und eine selbstverstärkende Dynamik.