Sauerstoff wird in industriellen Prozessen zum latenten Gefahrenherd. Bei 15–25 Vol.-% Sauerstoff in Luft entstehen explosionsfähige Gemische mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder Stäuben. In chemischen Reaktoren genügt bereits eine Funkenbildung durch statische Elektrizität zur Zündung. In Silos kann oxidierende Umgebungsluft zu Selbstentzündung von Schüttgütern führen. Selbst in Lebensmittelverpackungen führt unkontrollierter Sauerstoffeintritt zu mikrobiologischem Verderb.

Die Lösung: Inertisierung, das Ersetzen von Sauerstoff durch nicht-reaktive Gase wie Stickstoff (N₂), Kohlendioxid (CO₂) oder Argon (Ar). Mit diesem Prinzip wird der Sauerstoffgehalt unter die Sauerstoffgrenzkonzentration (SGK) gesenkt, ab der keine Verbrennung mehr möglich ist. Entscheidend ist die Sauerstoffgrenzkonzentration (SGK), jener individuelle Schwellenwert, unterhalb dessen selbst entzündliche Stoffe "verhungern". Für Ethanol liegt sie bei 10,5%, für Aluminiumpulver schon bei 5 Prozent.

Moderne Anlagen erreichen diese Schutzatmosphäre durch raffinierte Methoden: Beim Druckwechselspülen pumpen sie in geschlossene Tanks zyklisch Inertgas ein und ab, bis Sensoren Entwarnung geben. Beim Tankblanketing liegt dauerhaft ein unsichtbarer Gasdeckel auf Flüssigkeitsoberflächen, der sich bei jedem Füllstandswechsel neu anpasmt. Besonders effizient ist das Sparging, bei dem feine Gasblasen gelösten Sauerstoff aus Flüssigkeiten wie Pharmawirkstoffen oder Speiseölen herausperlen.