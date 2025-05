Die Bauteile, die Sauber Motorsport im SLA-Druck erzeugt, sind äußerst komplex und erfordern maximale Präzision. Dies erschließt sich bereits aus ihrer Anwendung. So kommen sie fast ausschließlich im Windkanal für die Formel 1 zum Einsatz und sind entscheidend für die Dynamik eines Fahrzeugs. Um hier zuverlässig und schnell qualitativ hochwertige 3D-Druckerzeugnisse zu liefern – in der Zeit von Oktober bis Februar sind es immerhin etwa 1.000 Teile in der Woche –, ist eine effiziente Nachbearbeitung unerlässlich. „Wir mussten in der Vergangenheit bei der chemischen Nachbearbeitung im SLA-Bereich viele Schritte manuell ausführen“, erklärt Vitor Sousa, Head of AM Plastic & CNC for AM bei Sauber Motorsport, „dies hat bei einer Anzahl von sieben Druckern nicht nur viel Zeit in Anspruch genommen, sondern war auch für die Mitarbeitenden, die mit den Lösungsmitteln arbeiten mussten, eine große Belastung. Seit Februar haben wir nun zwei C1 Max von AM Solutions im Einsatz und sind äußerst zufrieden.“