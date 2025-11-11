Linamar profitiert von einer Zeiteinsparung und genaueren Eingrenzung bei Rücksortierungen, einer Kostenreduzierung, der Visualisierung der Stückzahlausbringung, erweiterbaren Funktionalitäten durch Scankommandos sowie Prozessoptimierungen. Die Maschinendatenerfassung (MDE) ist im Prozess des Engineering ein großer Vorteil, da durch sie Maschinenausfälle zurückverfolgt werden können.

Darüber hinaus nutzt das Unternehmen die Software zur Datenhaltung, zum Erfassen von Produktdaten und Lebensläufen zu Fertigteilen sowie zur Steuerung der Produktion, Revisionierung, Logistik und Versand.