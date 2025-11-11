Erfolgreich mit MES : Rückverfolgbarkeit vom Tellerrad bis zum Getriebe
Ein MES verbindet das Management mit dem Shopfloor. Es verarbeitet die erfassten Informationen in Echtzeit und ermöglicht nachhaltige Optimierungen. FASTEC 4 PRO hat durch Prozessverriegelungen einen wichtigen Anteil an der Qualitätssicherung bei Linamar: Kein Bauteil kann einen falschen Weg durch die Produktion laufen, da Fehler direkt im Prozess auffallen. Möglich wird dies über die Produktionssteuerung mit der Betriebsdatenerfassung (BDE).
Weniger Materialverlust und Umsatzplus
Linamar profitiert von einer Zeiteinsparung und genaueren Eingrenzung bei Rücksortierungen, einer Kostenreduzierung, der Visualisierung der Stückzahlausbringung, erweiterbaren Funktionalitäten durch Scankommandos sowie Prozessoptimierungen. Die Maschinendatenerfassung (MDE) ist im Prozess des Engineering ein großer Vorteil, da durch sie Maschinenausfälle zurückverfolgt werden können.
Darüber hinaus nutzt das Unternehmen die Software zur Datenhaltung, zum Erfassen von Produktdaten und Lebensläufen zu Fertigteilen sowie zur Steuerung der Produktion, Revisionierung, Logistik und Versand.