Ein einziges Staubkorn auf einer Mikroskoplinse kann die gesamte Analyse verzerren. In der modernen Laborwelt entspricht dies bereits Verunreinigungen im millionstel Grammbereich. Spezialgase, hochreine Einzelgase und präzise dosierte Gemische, bilden das fundamentale Rückgrat wissenschaftlicher Präzision. Spezialgase für analytische Anwendungen lassen sich in drei Kategorien unterteilen, die jeweils spezifische Reinheitsanforderungen erfüllen müssen.

Reinstgase wie Stickstoff oder Helium dienen als Trägermedien in Chromatographie-Systemen und erreichen Reinheitsgrade bis zu 99,99999 Prozent. Diese scheinbar abstrakte Zahl wird konkret, wenn man bedenkt, dass bereits eine Verunreinigung von einem Teilchen pro Million (1 ppm) Chromatogramme verfälschen kann – vergleichbar mit einem Kratzer auf einer optischen Linse. Kalibriergase wiederum sind präzise austarierte Gemische, beispielsweise 50 ppm Kohlenmonoxid in synthetischer Luft, die zur Justierung von Emissionsmessgeräten dienen. Prozessgase wie Wasserstoff oder Sauerstoff schließlich fungieren als Reaktionsmedien in Detektoren, wo selbst minimale Abweichungen Kettenreaktionen auslösen können.