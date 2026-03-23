Viel geredet und geschrieben wird derzeit über die neue, ab 1.7.2026 greifende Fahrtenschreiberpflicht der EU – die letzte Tranche des Mobilitätspakts. Dabei ist die Faktenlage glasklar. Die Neuregelung beruht auf den Verordnungen (EG) 561/2006, (EU) 165/2014 sowie (EU) 2020/1054 und betrifft all jene Firmen, die im grenzübertretenden Güterverkehr und bei Kabotage-Beförderungen leichte Nutzfahrzeuge mit einem höchst zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 2,5 Tonnen einsetzen. Sie schreibt den von einer zertifizierten Werkstatt ausgeführten Einbau digitaler Tachographen der Generation G2 und Version V2 in grenzüberschreitend eingesetzte Fahrzeuge vor und gilt bereits ab einer gewerblichen Auslandsfahrt. Alle erfassten Tachodaten sind zudem zu archivieren und dokumentieren; die Nichtbefolgung kann mit Bußgeldern, Lizenzentzug, Fahrverboten und anderen Sanktionen geahndet werden.

Worüber allerdings wenig zu lesen ist, das sind die Chancen und Möglichkeiten, die sich für die betroffenen Unternehmen im Zuge der neuen Fahrtenschreiberpflicht eröffnen. Insbesondere Fuhrpark-Betreiber, die sich einen sowohl branchen- als auch bürokratieerfahrenen Systempartner zur Seite holen, werden von den umzusetzenden Maßnahmen erheblich profitieren. „Die Vorteile reichen von der wasserdichten Rechtssicherheit über die transparente Arbeitszeiterfassung bis hin zu einer besseren Tourenplanung, einer optimierten Fahrzeugauslastung und einer lückenlosen Nachweisführung bei Behördenkontrollen“, sagt Gerhard Mairhofer, der Geschäftsführer von TachoEASY.