Die neue EU-Fahrtenschreiberpflicht bietet Fuhrpark-Betreibern interessante Chancen : Potenziale freisetzen mit dem richtigen Systempartner
Viel geredet und geschrieben wird derzeit über die neue, ab 1.7.2026 greifende Fahrtenschreiberpflicht der EU – die letzte Tranche des Mobilitätspakts. Dabei ist die Faktenlage glasklar. Die Neuregelung beruht auf den Verordnungen (EG) 561/2006, (EU) 165/2014 sowie (EU) 2020/1054 und betrifft all jene Firmen, die im grenzübertretenden Güterverkehr und bei Kabotage-Beförderungen leichte Nutzfahrzeuge mit einem höchst zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 2,5 Tonnen einsetzen. Sie schreibt den von einer zertifizierten Werkstatt ausgeführten Einbau digitaler Tachographen der Generation G2 und Version V2 in grenzüberschreitend eingesetzte Fahrzeuge vor und gilt bereits ab einer gewerblichen Auslandsfahrt. Alle erfassten Tachodaten sind zudem zu archivieren und dokumentieren; die Nichtbefolgung kann mit Bußgeldern, Lizenzentzug, Fahrverboten und anderen Sanktionen geahndet werden.
Worüber allerdings wenig zu lesen ist, das sind die Chancen und Möglichkeiten, die sich für die betroffenen Unternehmen im Zuge der neuen Fahrtenschreiberpflicht eröffnen. Insbesondere Fuhrpark-Betreiber, die sich einen sowohl branchen- als auch bürokratieerfahrenen Systempartner zur Seite holen, werden von den umzusetzenden Maßnahmen erheblich profitieren. „Die Vorteile reichen von der wasserdichten Rechtssicherheit über die transparente Arbeitszeiterfassung bis hin zu einer besseren Tourenplanung, einer optimierten Fahrzeugauslastung und einer lückenlosen Nachweisführung bei Behördenkontrollen“, sagt Gerhard Mairhofer, der Geschäftsführer von TachoEASY.
Der signifikante Unterschied
Im Unterschied zu anderen Softwarehäusern zeichnet sich das Unternehmen TachoEASY durch zwei entscheidende Qualitätskriterien aus: Zum einen reicht sein Leistungsspektrum von der Entwicklung telematisch gestützter Fuhrparkmanagement-Lösungen bis hin zur Realisierung von Software für staatliche Kontrollbehörden. Das heißt, das TachoEASY-Team kennt sowohl alle Prozesse, die bei der Erfassung, Analyse und Archivierung von Tachographendaten relevant sind, als auch sämtliche Abläufe und Spezifika der Aufsichtsbehörden – also auch jene des Zolls und der Polizei. Zum anderen bietet das Unternehmen seinen Kunden eine attraktive Auswahl an kostenfreien Serviceleistungen. Praktisch bedeutet das, dass ein von der neuen Fahrtenschreiberpflicht betroffenes Unternehmen in TachoEASY einen ganzheitlich aufgestellten Partner findet, dessen Kompetenzen von der technisch-juristischen Beratung und organisatorischen Vorbereitung über die Einführung und Inbetriebnahme der geeigneten Soft- und Hardware-Bausteine bis hin zum begleitenden Service und Wissenstransfer reichen. Aus diesem Komplettangebot resultieren nicht nur ein hohes Maß an Planungs- und Rechtssicherheit, sondern auch fundierte Ansatzpunkte für Optimierungen in zahlreichen Geschäftsprozessen. Allein der Einsatz von tacholog2 – einer der in Österreich marktführenden Tachodaten-Archivierungssysteme – ermöglicht Analysen und Auswertungen, die den Weg ebnen für die Freisetzung bisher unentdeckter Optimierungspotenziale. Beispielsweise in der Auftragsabwicklung, im Zeit- und Terminmanagement, bei der Leerfahrten-Reduzierung und in vielen anderen Bereichen.
Aufwand und Kosten beherrschen
Zweifellos dürfte die neue EU-Fahrtenschreiberpflicht in den betroffenen Firmen zunächst zusätzlichen Aufwand generieren. Geschäftsführer Mairhofer verweist an dieser Stelle sowohl auf die erweiterten Aufgaben für die Unternehmer – etwa zur Datenarchivierung, zur Mitarbeiterschulung oder zur Einhaltung von Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten – als auch auf die neuen Pflichten für das Fahrpersonal – etwa das Mitführen und Ausdrucken von Fahrerkarten, das Verhalten bei Verkehrskontrollen, das Überprüfen des Fahrtenschreibers sowie die Einhaltung spezieller Entsendevorschriften. Die von TachoEASY angebotenen Leistungen sorgen allerdings dafür, dass alle diese obligaten Arbeiten nicht unnötig ausufern, sondern stets zielgerichtet und lösungsorientiert verlaufen. Dabei bewahrt das Unternehmen die Flottenbetreiber vor teuren Anfängerfehlern und ebnet ihnen den rechtssicheren und technisch stolperfreien Weg in die Neuregelung. „Für die Flotten-Betreiber bedeutet das einen erheblichen Mehrwert“, betont Gerhard Mairhofer. Geht es dann in die Realisierung, kann der Kunde sicher sein, dass er mit dem Tachodaten-Archivierungssystem tacholog2 ein innovatives Spitzenprodukt erhält, mit dem in Österreich auch viele große Speditionen arbeiten und das sich optimal auf seine individuellen Anforderungen abstimmen lässt. Abgesehen von den zahlreichen nützlichen Funktionen zur Bearbeitung der Tachodaten profitiert der Anwender im Rahmen des Wartungsservices zudem von regelmäßigen Updates sowie den bereits erwähnten kostenfreien Zusatzleistungen.