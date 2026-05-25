Die KI-Exzellenzstrategie wurde im Auftrag des Landes mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und weiteren Bereichen erarbeitet. Auch Vertreter aus Bayern wurden zum Thema Venture Capital eingebunden. In Workshops mit Industrie, Universitäten, Hochschulen und Zivilgesellschaft wurden zentrale Handlungsfelder definiert.

Die Analyse des Landes fällt eindeutig aus: Das Problem liege nicht in einem Mangel an Wissen. Oberösterreich verfüge über eine starke industrielle Basis, über Forschungskompetenz und Ausbildungsstrukturen. Entscheidend sei, vorhandenes Wissen schneller in Anwendungen, Geschäftsmodelle und konkrete Projekte zu bringen.

Meinhard Lukas verweist auf „ein starkes Fundament in Forschung und Ausbildung“. Entscheidend sei nun, den Transfer in die Praxis zu beschleunigen. Auch Brandstetter betont die Anwendungsebene: Künstliche Intelligenz entfalte ihre Wirkung erst dann, wenn sie in Industrie, Prozessen und Alltag konkret eingesetzt werde.

Für den Industriestandort Oberösterreich ist diese Ausrichtung zentral. KI wird hier als Technologie verstanden, die bestehende Stärken erweitern soll: in Produktion, Prozessoptimierung, Automatisierung, Qualitätssicherung, Entwicklung und neuen Geschäftsmodellen.