Am Produktionsstandort von Salvagnini Maschinenbau GmbH in Ennsdorf – einem der weltweit führenden Kompetenzzentren für automatisiertes Biegen – wurde früh auf nachhaltige Hallenklimalösungen gesetzt. Gemeinsam mit Hoval entstand ein System, das Effizienz und Zukunftssicherheit vereint. Bereits seit den 1990er-Jahren kommt auf inzwischen 20.100 m² ein modulares Hallenklimasystem zum Einsatz, das bis heute kontinuierlich erweitert wird.

Der Schlüssel liegt in der dezentralen Bauweise. Statt starrer Gesamtsysteme ermöglichen flexible Einheiten eine schrittweise Anpassung an wachsende Produktionsflächen. So lassen sich neue Hallen problemlos integrieren. Diese Langlebigkeit reduziert Investitionszyklen und schont Ressourcen – ein entscheidender Aspekt nachhaltiger Industrieentwicklung.