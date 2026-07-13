Nachhaltigkeit : Modulare Klimatechnik für Industrie
Nachhaltigkeit ist längst kein Zusatznutzen mehr, sondern ein zentraler Erfolgsfaktor für die Industrie. Besonders energieintensive Produktionsumgebungen stehen vor der Herausforderung, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und optimale Arbeitsbedingungen miteinander zu vereinen. Wie innovative Klimatechnologien diesen Spagat meistern, zeigt ein Best-Practice-Beispiel aus Niederösterreich.
Modularität schafft Zukunftssicherheit
Am Produktionsstandort von Salvagnini Maschinenbau GmbH in Ennsdorf – einem der weltweit führenden Kompetenzzentren für automatisiertes Biegen – wurde früh auf nachhaltige Hallenklimalösungen gesetzt. Gemeinsam mit Hoval entstand ein System, das Effizienz und Zukunftssicherheit vereint. Bereits seit den 1990er-Jahren kommt auf inzwischen 20.100 m² ein modulares Hallenklimasystem zum Einsatz, das bis heute kontinuierlich erweitert wird.
Der Schlüssel liegt in der dezentralen Bauweise. Statt starrer Gesamtsysteme ermöglichen flexible Einheiten eine schrittweise Anpassung an wachsende Produktionsflächen. So lassen sich neue Hallen problemlos integrieren. Diese Langlebigkeit reduziert Investitionszyklen und schont Ressourcen – ein entscheidender Aspekt nachhaltiger Industrieentwicklung.
Nachhaltige Klimalösungen müssen heute vor allem eines sein: flexibel und zukunftssicher. Unsere modularen Systeme ermöglichen es Unternehmen, ihre Anlagen Schritt für Schritt an neue Anforderungen anzupassen – ohne bestehende Infrastruktur ersetzen zu müssen. Das spart nicht nur Energie, sondern auch langfristig Kosten.Christoph Steinhäusler, Leiter Produktmarktmanagement Klimatechnik bei Hoval
Energieeffizienz trifft auf intelligente Luftführung
Gleichzeitig überzeugt die Technologie durch hohe Energieeffizienz. Moderne Wärmetauscher sorgen für einen optimalen Wirkungsgrad, während die intelligente Luftführung eine gleichmäßige Temperierung ohne Zugluft ermöglicht. Pro Stunde werden von Hoval TopVent®- und RoofVent® Geräte rund 140.000 m³ Frischluft eingebracht und effizient verteilt, wodurch ein stabiles Raumklima entsteht – auch in hohen Produktionshallen.
Digitale Integration für optimierte Prozesse
Ein weiterer Innovationsfaktor ist die Systemintegration. Die nahtlose Einbindung der unterschiedlichen Hoval Gerätegenerationen in die bestehende Gebäudeleittechnik ermöglicht eine präzise Steuerung und optimierte Betriebsabläufe. Für Industrieunternehmen bedeutet das: geringerer Energieverbrauch bei gleichzeitig höherer Prozesssicherheit.
Mitarbeiterkomfort als Produktivitätsfaktor
Neben technologischen Vorteilen spielt auch der Faktor Mensch eine zentrale Rolle. Ein konstantes, zugfreies Raumklima verbessert die Arbeitsbedingungen und steigert die Produktivität. Gerade in sensiblen Produktionsumgebungen ist dies ein oft unterschätzter, aber wesentlicher Faktor.
Nachhaltige Technologie als strategischer Hebel
Durch modulare Systeme, hohe Energieeffizienz und intelligente Steuerung entstehen Lösungen, die nicht nur ökologische Ziele unterstützen, sondern auch ökonomisch überzeugen. Für Unternehmen bedeutet das einen klaren Weg in Richtung Zukunft: Investitionen in nachhaltige Infrastruktur zahlen sich mehrfach aus – durch reduzierte Betriebskosten, längere Lebenszyklen und eine höhere Attraktivität als Arbeitgeber. Gleichzeitig leisten sie einen aktiven Beitrag zur Reduktion von Emissionen und Ressourcenverbrauch.
Damit wird deutlich: Nachhaltige Klimatechnik ist weit mehr als eine technische Lösung – sie ist ein strategischer Hebel für die industrielle Transformation.
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