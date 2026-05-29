Manhattan Associates : Mehr Resilienz mit integrierten Supply-Chain-Prozessen
Viele Unternehmen arbeiten noch immer mit isolierten Lösungen für Lagerverwaltung, Transportmanagement und Omnichannel-Prozesse. Klassische, voneinander getrennte IT-Systeme stoßen angesichts permanenter Disruptionen allerdings zunehmend an ihre Grenzen. Sobald Daten zwischen den einzelnen Systemen übergeben werden, entstehen Informationslücken. Änderungen im Transportplan, Verzögerungen im Lager oder kurzfristige Bestelländerungen können häufig nur mit hohem manuellem Aufwand berücksichtigt werden. Die Folge sind ineffiziente Prozesse.
„Genau hier setzt das Konzept der Unified Supply Chain an“, sagt Sebastian Kirbus, Principal Solutions Consultant bei Manhattan Associates. „Ziel ist es, sämtliche Prozesse entlang der Lieferkette in einer einzigen, cloud-nativen Plattform zusammenzuführen – von der Warenbeschaffung über Lager- und Transportprozesse bis hin zur Zustellung und Retourenabwicklung. Unternehmen erhalten dadurch einen durchgängigen Echtzeit-Überblick über ihre Bestände und Warenbewegungen. Zudem sind diese Plattformen jederzeit automatisch skalierbar.“
Entscheiden auf Basis von Echtzeitdaten
Der wichtigste Vorteil einer Unified Supply Chain liegt in der Fähigkeit, dynamisch auf kleine und große Veränderungen zu reagieren. Sei es lokal, wenn beispielsweise Personal im Lager kurzfristig ausfällt oder Lieferungen verspätet eintreffen, oder auch international, wenn Handelskonflikte oder gezielte Blockaden Transportrouten beeinflussen. Basierend auf Echtzeitdaten können Unternehmen unmittelbar eingreifen und ihre Prozesse anpassen.
Besonders leistungsfähig werden Unified-Supply-Chain-Lösungen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Mit ihr lassen sich beispielsweise Risiken und Nachfrageschwankungen frühzeitig erkennen, Lieferzeiten präziser prognostizieren oder alternative Transportwege berechnen. Prozessnahe KI kann Mitarbeitende entlasten, indem sie Handlungsempfehlungen erstellt oder Kommunikationsprozesse automatisiert. Fortschrittliche KI-Agenten ermöglichen eine deutlich schnellere Entscheidungsfindung in Situationen, in denen Minuten über Lieferfähigkeit und Kosten entscheiden. Sie beobachten, erkennen Muster, schlagen bessere Entscheidungen vor und können sie selbstständig umsetzen.
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„Vor allem im Handel ist diese Agilität ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Kunden erwarten heute eine zuverlässige Aussage darüber, wann und wo ein Produkt verfügbar ist. Unternehmen müssen deshalb jederzeit wissen, welche Ware sich im Lager, in Filialen, im Zulauf oder bereits im Versand befindet. Eine Unified Supply Chain schafft genau diese Transparenz.“
Sebastian Kirbus, Principal Solutions Consultant bei Manhattan Associates
Nachhaltiger und schneller
Darüber hinaus eröffnet die Zusammenführung aller Prozesse erhebliche Potenziale zur Effizienzsteigerung. Durch die zentrale Steuerung lassen sich Lager- und Transportkapazitäten optimal auslasten. Unternehmen profitieren von geringeren Betriebskosten und einer höheren Servicequalität. Auch das Thema Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung. Eine integrierte Supply Chain ermöglicht es Unternehmen, Transporte besser zu bündeln und so unnötige Fahrten zu vermeiden. Zudem können sie Retourenprozesse optimieren und Bestände genauer planen.
Die Lieferkette entwickelt sich damit von einer rein operativen Funktion zu einem strategischen Erfolgsfaktor. Unternehmen, die ihre Prozesse vereinheitlichen und intelligent vernetzen, schaffen die Grundlage für mehr Transparenz, höhere Effizienz und bessere Kundenerlebnisse. Die Unified Supply Chain ist weit mehr als ein Technologietrend – sie wird zum entscheidenden Fundament für die Wettbewerbsfähigkeit.