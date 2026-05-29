Viele Unternehmen arbeiten noch immer mit isolierten Lösungen für Lagerverwaltung, Transportmanagement und Omnichannel-Prozesse. Klassische, voneinander getrennte IT-Systeme stoßen angesichts permanenter Disruptionen allerdings zunehmend an ihre Grenzen. Sobald Daten zwischen den einzelnen Systemen übergeben werden, entstehen Informationslücken. Änderungen im Transportplan, Verzögerungen im Lager oder kurzfristige Bestelländerungen können häufig nur mit hohem manuellem Aufwand berücksichtigt werden. Die Folge sind ineffiziente Prozesse.

„Genau hier setzt das Konzept der Unified Supply Chain an“, sagt Sebastian Kirbus, Principal Solutions Consultant bei Manhattan Associates. „Ziel ist es, sämtliche Prozesse entlang der Lieferkette in einer einzigen, cloud-nativen Plattform zusammenzuführen – von der Warenbeschaffung über Lager- und Transportprozesse bis hin zur Zustellung und Retourenabwicklung. Unternehmen erhalten dadurch einen durchgängigen Echtzeit-Überblick über ihre Bestände und Warenbewegungen. Zudem sind diese Plattformen jederzeit automatisch skalierbar.“