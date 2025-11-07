Seit mehreren Jahren beobachten wir im gesamten DACH-Raum einen deutlichen Trend in Richtung Cloud- oder Hybrid-Lösungen. Die Public Cloud bietet geringeres Risiko und unbegrenztes Innovationspotenzial, was ein klarer Vorteil gegenüber On-Premises-Systemen ist.

Ein Beispiel dafür ist Microsoft Azure, eine umfassende Cloud-Plattform mit einem breiten Spektrum an Diensten. Mit Azure Arc können Unternehmen etwa Server, virtuelle Maschinen und Datenbanken zentral verwalten – unabhängig davon, ob diese lokal, in Azure oder in anderen Clouds betrieben werden.

Erfahrungsgemäß kommt es jedoch oft vor, dass Migrationen in die Cloud ohne ausreichende Kostenkalkulation durchgeführt werden. Die ständigen Neuerungen in der Cloud bringen zwar eine hohe Skalierbarkeit und Flexibilität mit sich, machen die Kostenstruktur jedoch zugleich schwer überschaubar. Deshalb wird es für Unternehmen immer wichtiger, ihre Kostenstruktur aktiv zu steuern und im Blick zu behalten.