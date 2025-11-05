Die wirtschaftliche Situation bleibt angespannt: Laut der Konjunkturprognose des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) wird das hiesige Bruttoinlandsprodukt 2025 nur minimal wachsen – erst 2026 wird mit einem größeren Anstieg von 1,1 Prozent gerechnet. Ursachen für die schwache Entwicklung sind unter anderem die weiterhin verhaltene Exportnachfrage, die Investitionszurückhaltung, die strukturelle Schwäche der Industrie sowie die Folgen geopolitischer Unsicherheiten.

Hinzu kommt: Viele Unternehmen, die während der Corona-Pandemie staatliche Hilfen in Anspruch genommen hatten, sehen sich nun mit Rückzahlungspflichten aus den meist sehr kurzen Laufzeiten dieser Überbrückungskredite konfrontiert. Oftmals verweigern Banken zudem die Refinanzierung, unter anderem weil die Bestimmungen der Hilfen, etwa vom Austria Wirtschaftsservice, reine Umschuldungsmaßnahmen ausschließen.

Durch diese Entwicklungen sind viele Unternehmen finanziell angeschlagen. Entsprechend hoch ist die Zahl der Firmenpleiten: Laut einer Analyse des KSV1870 wurden in den ersten drei Quartalen 2025 5.120 Insolvenzanmeldungen registriert – 5,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr rechnet der KSV1870 mit rund 7.000 Insolvenzen.