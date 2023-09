Mit den nach ISO-Standard durchgeführten Lebenszyklusanalysen und der Berechnung des CO2-Fußabdrucks nach dem „Greenhouse Gas Protocol Standard“, werden Umweltauswirkungen quantifiziert und als Input für die Entwicklung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen eingesetzt. Durch den Vergleich von alternativen Antriebskonzepten ist Liebherr in der Lage, seinen Kunden konkrete Möglichkeiten zur Reduktion ihrer direkten und indirekten CO2-Emissionen aufzuzeigen und sie somit auch weiterhin als Lösungsanbieter auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft zu unterstützen. Mit zahlreichen Maßnahmen arbeitet man daran, den CO2-Fußabdruck der Produkte so weit wie möglich zu reduzieren. Dabei stehen die Entwicklung alternativer Antriebskonzepte und digitaler Lösungen für energieeffiziente und ressourcenschonende Maschinen, zunehmender Einsatz von Ökostrom an allen Fertigungsstandorten und die hohe Produkt- und Servicequalität zur Verlängerung der Produktlebensdauer im Fokus.