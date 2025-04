Ungenutzter Lkw-Laderaum und Leerfahrten sind ein Ärgernis für jeden Speditions-, KEP- oder Transportunternehmer. Sie schlagen als Kosten zu Buche und sind nichts anderes als umherfahrende Verluste. Intelligente Fuhrpark-Management-Systeme wie BlueLOGICO® unterstützen die Disponenten der Logistik-Unternehmen allerdings auf vielfältige Weise dabei, dieses Problem dauerhaft in den Griff zu bekommen. Neben automatisierten Basisfeatures wie etwa der Erfassung und Visualisierung der Restlenkzeiten – und dem daraus resultierenden Optimierungspotenzial – ist es vor allem die Verknüpfung von intelligenten Auswerte- und Berechnungstools mit der telemetrischen Funktionalität von BlueLOGICO®, die sich hier als großer Pluspunkt erweisen. Über die vorausschauende Tourenplanung hinaus bietet das System dem Disponenten zahlreiche Möglichkeiten, durch den Abruf von Live-Daten jederzeit direkt in das aktuelle Geschehen auf der Straße, an den Logistik-HUBs oder an den Distributionszentren einzugreifen. So kann der Einsatz einzelner Lkw situationsabhängig optimiert werden.

Eine zentrale Rolle spielt hierbei das Modul Live-Dispo von BlueLOGICO®. In Echtzeit kann der Disponent damit den Status jedes einzelnen Lkw on tour abfragen. Er kann sich so ein reales Sofortbild darüber verschaffen, wo freie Kapazitäten sind, die sich eventuell durch eine geschickte Umleitung füllen lassen und wo leerfahrende Lkw unterwegs sind, die auf kürzestem Weg sinnvoll eingesetzt werden können. Auch sich abzeichnende Engpässe oder Rampenprobleme und dadurch ausgelöste Verzögerungen kann der Disponent über die Live-Dispo erkennen. Er sieht also auch frühzeitig, ob und wie lange sich eine Tour verspätet und kann den dadurch an anderer Stelle nicht beanspruchten Laderaum rechtzeitig anderweitig zuteilen. Die per Live-Dispo initiierten Tourenänderungen erscheinen zeitgleich und automatisch auf den DriverDisplays in den Lkw-Cockpits vor den Augen der Fahrer. Es wird also kein weiteres Kommunikationsmedium benötigt und die Fahrer können die Kunden auch eigenständig via DriverDisplay, SMS, E-Mail oder Anruf über den neuen Status informieren.

Eine weitere Funktion, die die telemetrische Echtzeit-Funktionalität von BlueLOGICO® für die Leerfahrten-Minimierung bereithält, ist die Adhoc-Tourenplanung. Damit kann der Disponent die für einen Auftrag bestmöglich positionierten Fahrzeuge sehr schnell auswählen und ordern. Dazu erstellt das System auf Mausklick einen Vergleich aller relevanten Fahrer, Fahrzeuge und laufenden Touren. Binnen weniger Sekunden zeigt es dem Disponenten, welche Lkw oder Sprinter sich aktuell in welcher Distanz zum Auftragsort befinden und wie schnell sie dort eintreffen könnten. Unter Berücksichtigung von Pausen-, Tageslenk-, Tagesruhe- und Restlenkzeiten schafft die Adhoc-Tourenplanung damit eine qualifizierte Grundlage für weitere Entscheidungen zur Laderaum-Optimierung. Alle Ergebnisse werden als Tabelle und Karte dargestellt. Der Mehrwert der Adhoc-Tourenplanung von BlueLOGICO® erweist sich als besonders vorteilhaft bei terminkritischen Projekten, wenn Kunden ihre Auftragserteilung an Lieferzeitzusagen knüpfen oder wenn rasch Ersatz gefunden werden muss für ein defektes Fahrzeug.

Da jede vermiedene Leerfahrt ein direkter Beitrag zu Ressourcenschonung und Klimaschutz ist, liefert das leistungsstarke FM-System von TachoEASY mit seinen Möglichkeiten zur Leerfahrten-Reduzierung und Touren-Optimierung auch einen konkreten Beitrag zur Realisierung nachhaltiger Lieferketten.