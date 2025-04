Der Anspruch ist klar: KI soll nicht nur erklärbar, sondern tatsächlich einsetzbar werden – gerade in der Industrie. Denn viele Betriebe stehen längst nicht mehr vor der Frage, ob KI relevant ist, sondern wie sich der Einstieg sinnvoll gestalten lässt. Die AI Innovation Factory liefert dafür einen konkreten Ort: Im Microsoft-Büro am Wienerberg wurde ein Raum geschaffen, in dem Anwendung im Vordergrund steht. Hier entwickeln Unternehmen im Rahmen von Workshops, Co-Innovation-Formaten und Beratungs-Sessions ihre eigenen Use Cases – zugeschnitten auf die jeweilige Branche, den Reifegrad des Unternehmens und die betrieblichen Ziele.

„KI ist keine ferne Vision, sondern die nächste Basistechnologie – vergleichbar mit der Einführung von Strom oder dem Internet“, sagt Hermann Erlach, General Manager von Microsoft Österreich. „Wenn der Mittelstand Zugang erhält, profitiert der gesamte Wirtschaftsstandort. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir genau das ermöglichen und die digitale Transformation in Österreich beschleunigen. “

Welche Chancen sich durch KI für Österreichs Wirtschaft ergeben, zeigt eine aktuelle Studie des Economica Instituts: Durch gezielten KI-Einsatz könnte die österreichische Wertschöpfung um bis zu 18 Prozent steigen – ein Potenzial, das der Wirtschaftsleistung von Wien und der Steiermark zusammen entspricht.

Ein wesentlicher Teil der Initiative ist der Fokus auf verantwortungsvolle KI: Die AI Innovation Factory versteht sich nicht nur als Testumgebung für neue Technologien, sondern auch als Ort, um sich mit dem Einsatz von KI auseinanderzusetzen – von ethischen Fragen rund um Daten über Compliance-Themen bis hin zur Akzeptanz bei Mitarbeiter*innen.

Unterstützt wird das Vorhaben durch Investitionen in die lokale Infrastruktur. Die geplante Microsoft Cloud-Region in der Nähe von Wien befindet sich bereits in Arbeit und wird noch im Laufe dieses Jahres in Betrieb gehen. Damit wird es erstmals möglich, KI- und Cloud-Lösungen mit vollständiger Datenhoheit in Österreich zu nutzen. Ein Faktor, der insbesondere für die verarbeitende Industrie, den öffentlichen Sektor und stark regulierte Branchen von großer Bedeutung ist.

Mit der AI Innovation Factory setzt Microsoft seinen Weg fort: nicht nur Technologielieferant zu sein, sondern der Industrie als Partner beim Transfer von Innovation zur Seite zu stehen – dort, wo sie am meisten bewirken kann.