Internationale Industrieprojekte verlangen Logistiklösungen, die weit über den klassischen Transport hinausgehen. Wenn großdimensionierte Anlagenkomponenten aus mehreren Produktionsstandorten über Kontinente hinweg bewegt werden müssen, sind präzise Planung, technisches Verständnis und ein starkes internationales Netzwerk entscheidend.Genau diese Kombination war bei einem Projekt eines österreichischen Anlagenbauers für Industrieöfen gefragt. Für ein Greenfield-Industrieprojekt in den USA mussten rund 30.000 Frachttonnen Industriekomponenten über den Atlantik transportiert werden.

Darunter befanden sich Bauteile mit Breiten von über vier Metern und Einzelgewichten von mehr als 30 Tonnen. Gefertigt wurden die Komponenten an mehreren Produktionsstandorten in Österreich sowie weiteren europäischen Ländern, bevor sie entlang definierter Anlieferungssequenzen in eine durchgängige interkontinentale Transportkette von Europa in die USA integriert wurden – abgestimmt auf Baufortschritt und Montageplanung vor Ort.