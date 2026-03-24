Industrieprojekte : Komplexe Projektlogistik für den US-Stahlsektor
Internationale Industrieprojekte stellen höchste Anforderungen an Planung, Koordination und technisches Verständnis. Bei einem Projekt eines österreichischen Anlagenbauers für Industrieöfen musste eine komplexe Transportkette für rund 30.000 Frachttonnen Industriekomponenten von Europa in die USA organisiert werden. Präzise Planung, ein tiefes Verständnis der transportierten Komponenten sowie ein starkes internationales Netzwerk bildeten die Grundlage für eine erfolgreiche Projektumsetzung.
Ergebnis auf einen Blick
✓ Zero Damage: Schadensfreie Transporte entlang der gesamten Lieferkette
✓ Just in time: Termingerechte Anlieferung an die Job-Site
✓ Kostentreue: Trotz zahlreicher Herausforderungen ohne Mehrkosten für den Kunden
Internationale Projektlogistik mit hohen Anforderungen
Internationale Industrieprojekte verlangen Logistiklösungen, die weit über den klassischen Transport hinausgehen. Wenn großdimensionierte Anlagenkomponenten aus mehreren Produktionsstandorten über Kontinente hinweg bewegt werden müssen, sind präzise Planung, technisches Verständnis und ein starkes internationales Netzwerk entscheidend.Genau diese Kombination war bei einem Projekt eines österreichischen Anlagenbauers für Industrieöfen gefragt. Für ein Greenfield-Industrieprojekt in den USA mussten rund 30.000 Frachttonnen Industriekomponenten über den Atlantik transportiert werden.
Darunter befanden sich Bauteile mit Breiten von über vier Metern und Einzelgewichten von mehr als 30 Tonnen. Gefertigt wurden die Komponenten an mehreren Produktionsstandorten in Österreich sowie weiteren europäischen Ländern, bevor sie entlang definierter Anlieferungssequenzen in eine durchgängige interkontinentale Transportkette von Europa in die USA integriert wurden – abgestimmt auf Baufortschritt und Montageplanung vor Ort.
Herausforderungen
- Termin- und Projektdruck: Liefersequenzen auf Baustelle mussten eingehalten werden: Bedarf an regelmäßigen Abfahrten
- Abgangsorte: Viele Abgangsorte aufgrund verschiedener Produktionsstätten europaweit
- Produktbeschaffenheit: Unterschiedliche Komponentenbeschaffenheit: Anschlagpunkte, Handling, Ladungssicherung
Die Entscheidung für ILG Innovative Logistics Group GmbH: Erfahrung, Netzwerk und ein überzeugendes Projektlogistikkonzept
Im Rahmen einer Ausschreibung entwickelte die ILG Innovative Logistics Group GmbH ein umfassendes logistisches Umsetzungskonzept. Neben den reinen Transportkosten standen vor allem operative Faktoren im Fokus: Abwicklungsfrequenz / Abfahrtsfrequenzen, Laufzeiten, Transportsicherheit sowie Erfahrung in der internationalen Projektlogistik.
Ausschlaggebend für den Zuschlag war letztlich das überzeugende Gesamtpaket aus technischer Expertise, operativer Erfahrung und einem belastbaren internationalen Netzwerk. Die enge Zusammenarbeit mit spezialisierten Reedereien, Hafenpartnern und lokalen Transportdienstleistern bildete die Grundlage für eine stabile und wirtschaftliche Transportlösung.
Planung und Produktverständnis als Schlüssel
Ein zentraler Erfolgsfaktor war die intensive Vorbereitung bereits in der frühen Projektphase. Transportwege wurden analysiert, Route Surveys durchgeführt und mögliche Risiken entlang der gesamten Lieferkette identifiziert.
Gleichzeitig spielte das technische Verständnis der transportierten Komponenten eine entscheidende Rolle. Die Ofenbauteile unterschieden sich deutlich hinsichtlich Geometrie, Gewichtsschwerpunkt und Anschlagpunkten. Auf dieser Basis konnten geeignete Transportmittel sowie sichere Anschlag- und Ladungssicherungskonzepte definiert werden.
Diese präzise Planung stellte sicher, dass alle beteiligten Partner entlang der Transportkette die sensiblen Komponenten korrekt handhaben konnten.
Projektlogistik im Bild
Effiziente multimodale Transportketten von Europa in die USA
Von den Produktionsstandorten in Österreich und weiteren europäischen Ländern erfolgten die Vorläufe zu den Seehäfen – abhängig von Größe und Gewicht der Komponenten – per Spezial-Lkw oder Binnenschiff.
Für den Transatlantiktransport kamen überwiegend RoRo-Schiffe zum Einsatz; verschifft wurde hauptsächlich über Hamburg (ca. 80 %) und Bremerhaven (ca. 20 %) in mehrere US-Häfen. Diese multimodale Transportstrategie ermöglichte eine stabile und effiziente Logistikkette von Europa bis zur Baustelle in den USA.
>>> Sichere und effiziente Industrietransporte per RoRo-Schiff
Persönliche Präsenz im Hafen sorgt für maximale Transportsicherheit
Ein wesentlicher Bestandteil der Projektabwicklung war die persönliche Betreuung durch das ILG-Projektteam entlang der gesamten Transportkette. Bei Schiffsankünften in europäischen und amerikanischen Häfen waren ILG-Mitarbeiter persönlich vor Ort.
Sie begleiteten den Umschlag der Komponenten, führten Surveys durch und überprüften die Bauteile sowohl im Abgangs- als auch im Empfangshafen auf Vollständigkeit und mögliche Transportschäden.
Leistungen vor Ort
- Persönliche Anwesenheit bei Schiffsankünften
- Begutachtung der Komponenten auf Vollständigkeit und Schäden
- Surveys während der Umschlagprozesse
- Direkte Abstimmung mit Hafen- und Umschlagpartnern
Erfolgreiche Umsetzung eines komplexen Industrieprojekts
Trotz der hohen Komplexität konnte das Projekt erfolgreich umgesetzt werden. Die Kombination aus vorausschauender Planung, technischem Know-how und internationaler Koordination sorgte für eine stabile und zuverlässige Transportkette über die gesamte Projektlaufzeit hinweg.
Das Resultat: Zero Damage, Termintreue und Kostentreue – für unseren Kunden.Wolfgang Klepatsch, Gründer & geschäftsführender Gesellschafter der ILG Innovative Logistics Group GmbH
Alle Komponenten wurden schadensfrei und termingerecht auf der Baustelle angeliefert. Gleichzeitig blieb das Projekt vollständig im vereinbarten Budgetrahmen – ohne zusätzliche Kosten für den Kunden.
Erfolgreiche internationale Projekttransporte erfordern mehr als die Organisation einzelner Transporte – entscheidend sind präzise Planung, tiefes Produktverständnis und eine enge Zusammenarbeit zwischen Industrie und Logistik.
Die ILG Innovative Logistics Group GmbH ist Ihr Partner, wenn Projekte besonders groß, schwer oder komplex werden.