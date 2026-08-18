C-Level-Abend : KI-Piloten, die nie in den Betrieb kommen? Bartholdi Labs bringt das Operator-Modell nach Wien
85 Prozent der Unternehmen stecken noch zwischen "Entdecken" und "Experimentieren" mit Künstlicher Intelligenz fest - nur wenige haben es geschafft, aus einem Piloten dauerhaften Geschäftsnutzen zu machen. Das ist die Ausgangsthese, mit der Bartholdi Labs am 15. September 2026 zu einem exklusiven C-Level-Abend nach Wien lädt.
Nicht noch eine Konferenz über KI-Trends
"Not just talk. Real-world AI business cases." Der Anspruch des Abends ist bewusst schmal gehalten: keine Keynote-Parade, keine Sponsoren-Pitches, sondern Praxisfälle aus Enterprise Architecture, Sales & Business Prozess Management und Cybersecurity, erzählt von den Personen, die sie tatsächlich umgesetzt haben.
Gastgeber ist Rainer Rabenstein, ehemaliger SVP bei HP und Co-Founder von Bartholdi Labs. Seine These: Der Unterschied zwischen den wenigen Unternehmen, die KI erfolgreich in ihre Organisation integriert haben, und der großen Mehrheit, die im Pilotstadium hängen bleibt, ist kein Tool- oder Budgetproblem. Es ist die Frage, ob jemand die Verantwortung für die Umsetzung übernimmt. Tag für Tag, bis aus dem Piloten Praxis wird.
Genau das ist die Positionierung, mit der Bartholdi Labs jetzt in den österreichischen Markt geht: als Operator, nicht als klassische Beratung. Zentral dafür sind zwei Prinzipien, die auch am 15. September im Zentrum stehen: Executive Mentors, die die jeweiligen Funktionsbereiche selbst auf hohem Niveau verantwortet haben und so lange eingebunden bleiben, bis die Ergebnisse messbar sind, sowie vendor-unabhängige Make-or-Buy-Entscheidungen, damit am Ende die für den Anwendungsfall richtige Lösung steht, nicht die naheliegendste.
Was auf der Agenda steht
Der Abend ist bewusst kompakt und diskussionsgetrieben angelegt, mit sechs Themenblöcken:
- AI Strategy & Sovereignty
- Cybersecurity
- AI Sales & Go-to-Market
- Real World Application - Praxisanwendung aus dem echten Betrieb
- Expert Panel - Diskussion mit Praktiker:innen aus mehreren Funktionsbereichen
- Business Case Discussion - offene Runde zu konkreten Business Cases
Die praktische Anwendung von KI in Enterprise Architecture und Sales und Business Prozess Management ist ein Kernthema, an denen die meisten KI-Piloten heute scheitern.
Für wen der Abend gedacht ist
Die Einladung richtet sich an C-Level und Entscheider in Sales, Marketing, Business Management, Business Prozess Management und KI-Adoption bei Unternehmen im oberen Mittelstand und im Enterprise-Segment.
Die Teilnehmerzahl ist bewusst limitiert.
Details auf einen Blick
- Wann: 15. September 2026, 17:00 – 20:00 Uhr (Einlass ab 16:45 Uhr)
- Wo: Aula am Campus, Universität Wien, Spitalgasse 2, 1090 Wien
- Themen: AI Strategy & Sovereignty, Cybersecurity, AI Sales & Go-to-Market, Real World Application, Expert Panel, Business Case Discussion
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Bartholdi Labs · bartholdi-advisory.com