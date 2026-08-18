"Not just talk. Real-world AI business cases." Der Anspruch des Abends ist bewusst schmal gehalten: keine Keynote-Parade, keine Sponsoren-Pitches, sondern Praxisfälle aus Enterprise Architecture, Sales & Business Prozess Management und Cybersecurity, erzählt von den Personen, die sie tatsächlich umgesetzt haben.

Gastgeber ist Rainer Rabenstein, ehemaliger SVP bei HP und Co-Founder von Bartholdi Labs. Seine These: Der Unterschied zwischen den wenigen Unternehmen, die KI erfolgreich in ihre Organisation integriert haben, und der großen Mehrheit, die im Pilotstadium hängen bleibt, ist kein Tool- oder Budgetproblem. Es ist die Frage, ob jemand die Verantwortung für die Umsetzung übernimmt. Tag für Tag, bis aus dem Piloten Praxis wird.

Genau das ist die Positionierung, mit der Bartholdi Labs jetzt in den österreichischen Markt geht: als Operator, nicht als klassische Beratung. Zentral dafür sind zwei Prinzipien, die auch am 15. September im Zentrum stehen: Executive Mentors, die die jeweiligen Funktionsbereiche selbst auf hohem Niveau verantwortet haben und so lange eingebunden bleiben, bis die Ergebnisse messbar sind, sowie vendor-unabhängige Make-or-Buy-Entscheidungen, damit am Ende die für den Anwendungsfall richtige Lösung steht, nicht die naheliegendste.