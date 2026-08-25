KI ist nicht auf einzelne Abteilungen oder IT-Projekte beschränkt. Es geht daher nicht darum, einfach eine weitere Software einzuführen. Entscheidend ist, wo KI im Alltag der Mitarbeitenden Nutzen stiftet und neue Geschäftsmodelle ermöglicht. Dafür braucht es verlässliche Daten, klare Zuständigkeiten und sauber definierte Prozesse. Genau daran scheitert es in der Praxis eher als an der Technik. Wenn Entscheidungen über zu viele Ebenen laufen, wird auch ein gutes Werkzeug langsam.

KI ist Führungsaufgabe, weil KI-Transformationen Daten, Prozesse, Schulungen und das Change-Management betreffen. Dieser Querschnitt an Themen erfordert Führung, klare Richtung und muss strategisch verankert werden. Es geht über neue Arbeitsmittel hinaus und wird viele Unternehmensbereiche grundlegend beeinflussen. Geschäftsmodelle sind neu zu denken, interne Schulungsprogramme weiterzuentwickeln und an eine Arbeitswelt mit nahezu unbegrenztem Wissen anzupassen. Dafür braucht es einen Rahmen, der Mitarbeitende unterstützt, Orientierung gibt und den „Human in the Loop“ stärkt.

Im Baugeschäft wird KI dazu beitragen, Engineering-Prozesse zu beschleunigen und damit mittelfristig auch unser Kerngeschäft zu verändern. Sie spart Zeit und erleichtert die Vorbereitung, die fachliche Verantwortung bleibt jedoch bei den zuständigen Expertinnen und Experten. Genau hier zeigt sich Führungsverantwortung.

Unternehmen sollten mit Anwendungsfällen beginnen, deren Nutzen klar erkennbar und deren Einsatz gut steuerbar ist. Führung bedeutet dabei, zuzuhören, nachzujustieren und auch konsequent zu entscheiden, wenn ein Versuch nicht den erwarteten Mehrwert bringt. Am Ende muss KI Strategie und Geschäftsmodell beschleunigen und wirtschaftlichen Mehrwert erzeugen.