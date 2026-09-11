Künstliche Intelligenz : KI im Maschinenbau: Warum Projekte oft schon am Anfang scheitern
Künstliche Intelligenz (KI) ist in der Fertigung angekommen – zumindest gedanklich. Bei vielen Maschinen- und Anlagenbauern wird diskutiert, wie man mit KI Prozesse beschleunigt, Wissen bereitstellt oder bessere Entscheidungen trifft. Das Interesse ist groß, denn die Branche steht unter Effizienzdruck, ist mit immer komplexeren Prozessen konfrontiert und verliert zugleich wertvolles Wissen, weil erfahrene Fachkräfte ausscheiden. Und trotzdem versanden viele ambitionierte KI-Initiativen nach kurzer Zeit. Nicht, weil die Technologie enttäuscht, sondern weil viele Projekte nicht sorgfältig aufgesetzt oder die Teams nicht eingebunden werden.
Verbrannt, bevor der erste Prompt steht
Ein häufiger Fehler besteht darin, zu viel auf einmal zu wollen oder über Technologie zu sprechen, obwohl der Nutzen noch gar nicht geklärt ist. Viel sinnvoller ist es, zuerst die Pain Points sauber herauszuarbeiten: Das können etwa ständig wiederkehrende Serviceanfragen sein, schwer auffindbares Fachwissen oder die Frage, wie man Wartungsbedarf früher erkennt. Für Predictive Maintenance benötigen Unternehmen zum Beispiel belastbare Informationen von Maschinen, aus Serviceberichten oder von Sensoren. Genügt die Datenqualität nicht, gilt es zunächst, die Grundlage dafür zu schaffen. Nur dann ist KI in der Lage, Muster zu erkennen und für belastbare Entscheidungen zu nutzen.
Technologie ist nur ein Teil des Projekts
Hinzu kommt, dass KI-Projekte selten auf Knopfdruck funktionieren. Es braucht Menschen, die fachliches Prozesswissen einbringen, Ergebnisse hinterfragen und bereit sind, mit der KI iterativ zu arbeiten. Das ist gerade im industriellen Umfeld wichtig. Ein Modell kann plausible Vorschläge liefern, doch ob diese wirklich tragfähig sind, müssen erfahrene Fachleute bewerten. Auch deshalb ist Akzeptanz der Teammitglieder so bedeutend. Wird KI als Bedrohung wahrgenommen, stößt man auch mit den sinnvollsten Use Cases auf Widerstand.
Warum externe Beratung sinnvoll ist
Viele Unternehmen stehen bei KI-Projekten zunächst vor ganz praktischen Fragen: Welche Szenarien rentieren sich? Welche KI-Tools sind am besten geeignet? Und wie passt alles in die vorhandene Systemwelt? Ohne Orientierung entstehen schnell Insellösungen, Doppelstrukturen oder isolierte Pilotprojekte. Wenn Kapazitäten fehlen oder neue Blickwinkel gewünscht sind, können Berater wie COSMO CONSULT KI-Projekte methodisch begleiten. Sie helfen, Use Cases zu priorisieren, Datenquellen realistisch einzuordnen und Projekte so umzusetzen, dass sie schnell Wirkung entfalten. Unternehmen bekommen so Klarheit darüber, welche Projekte Wert stiften und welche nur interessant klingen. Schrittweises Vorgehen hat sich dabei oft als der beste Weg erwiesen: Pain Points schärfen, Datenbedarf prüfen, Projektteams bilden und erst dann KI-Tools testen.
Es geht also nicht darum, ob Maschinen- und Anlagenbauer auf KI setzen sollten. Entscheidend ist vielmehr, wo die Technologie eingesetzt wird und ob die Voraussetzungen dafür stimmen.
In wenigen Klicks zum Use Case
Wichtige Hinweise könnte der COSMO AI Pathfinder von COSMO CONSULT liefern. Alles, was Unternehmen dabei tun müssen, ist: ihre Website in das Online-Tool eingeben und wenige Fragen zu Zielsetzung, Abteilung und eingesetzten Systemen beantworten. Das Ergebnis ist ein kompaktes Dokument mit individuellen Use-Case-Vorschlägen für den Einstieg in oder den Ausbau von KI-Technologien. Hinzu kommen verständliche Handlungsempfehlungen, die Orientierung geben und bei Bedarf eine gute Basis für eine weiterführende, branchenspezifische Beratung sind.
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