Viele Unternehmen stehen bei KI-Projekten zunächst vor ganz praktischen Fragen: Welche Szenarien rentieren sich? Welche KI-Tools sind am besten geeignet? Und wie passt alles in die vorhandene Systemwelt? Ohne Orientierung entstehen schnell Insellösungen, Doppelstrukturen oder isolierte Pilotprojekte. Wenn Kapazitäten fehlen oder neue Blickwinkel gewünscht sind, können Berater wie COSMO CONSULT KI-Projekte methodisch begleiten. Sie helfen, Use Cases zu priorisieren, Datenquellen realistisch einzuordnen und Projekte so umzusetzen, dass sie schnell Wirkung entfalten. Unternehmen bekommen so Klarheit darüber, welche Projekte Wert stiften und welche nur interessant klingen. Schrittweises Vorgehen hat sich dabei oft als der beste Weg erwiesen: Pain Points schärfen, Datenbedarf prüfen, Projektteams bilden und erst dann KI-Tools testen.

Es geht also nicht darum, ob Maschinen- und Anlagenbauer auf KI setzen sollten. Entscheidend ist vielmehr, wo die Technologie eingesetzt wird und ob die Voraussetzungen dafür stimmen.