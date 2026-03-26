Digitalisierung : KI erfolgreich in die unternehmerische Praxis bringen – mit EU-Förderung
Neu ist neben dem Namen „EDIH Applied AI“ auch der inhaltliche Projektfokus, der - dem Puls der Zeit entsprechend - zukünftig noch stärker auf KI-Anwendungen liegen wird. In der Kombination von Hard- und Softwarekomponenten entstehen mithilfe erfahrener Expert*innen intelligente Gesamtsysteme, die weitgehend autonom agieren und damit die Basis für hochmoderne Industrieumgebungen bilden, aber auch in Klein- und Mittelbetrieben für digitalen Fortschritt sorgen.
Unternehmen erwarten umfassende Service-Angebote in vier Kategorien:
- Test before invest: Geförderte Testinfrastruktur für die Expert*innen-gestützte Erprobung neuer Technologien
- Skills & Training: Umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Hebung Ihrer digitalen Kompetenzen
- Support to Find Investment: Individuelle Beratung rund um Förder- und Finanzierungsoptionen zur Weiterentwicklung Ihres Geschäftsmodells
- Ecosystem & Networking: Vernetzung mit strategischen Partnern und Zugang zu einem umfassenden europäischen Netzwerk
Als One-Stop-Shop wird der EDIH Applied AI die gesamte Wertschöpfungskette abdecken, womit von der Potenzialanalyse, über die Datenerfassung und Prototypentestung bis hin zur Einführung neuer Technologien in den Geschäftsalltag alles aus einer Hand kommt. Die Antragstellung gleicht einer simplen Angebotslegung, sodass Projekte innerhalb kurzer Zeit in Umsetzung gehen können. Ihr digitaler Vorsprung ist nur einen Schritt entfernt – stay tuned!