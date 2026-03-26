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Digitalisierung : KI erfolgreich in die unternehmerische Praxis bringen – mit EU-Förderung

26.03.2026
Lesezeit: weniger als eine Minute
Nach drei erfolgreichen Jahren geht das EU-initiierte Kompetenzzentrum für Digitalisierung „EDIH Applied CPS“ in Kürze in die nächste Runde und erfährt dabei ein Refreshing. Erhalten bleibt das bewährte Erfolgsrezept: Unternehmen bis zu einer Größe von 3.000 Beschäftigten werden mit Know-how und Infrastruktur rasch und unbürokratisch bei der Realisierung individueller Digitalisierungsvorhaben unterstützt – und das bei einer Förderquote von bis zu 100%.
Symbolbild EDIH Applied CPS
© EDIH Applied CPS

Neu ist neben dem Namen „EDIH Applied AI“ auch der inhaltliche Projektfokus, der - dem Puls der Zeit entsprechend - zukünftig noch stärker auf KI-Anwendungen liegen wird. In der Kombination von Hard- und Softwarekomponenten entstehen mithilfe erfahrener Expert*innen intelligente Gesamtsysteme, die weitgehend autonom agieren und damit die Basis für hochmoderne Industrieumgebungen bilden, aber auch in Klein- und Mittelbetrieben für digitalen Fortschritt sorgen.

Unternehmen erwarten umfassende Service-Angebote in vier Kategorien:

  • Test before invest: Geförderte Testinfrastruktur für die Expert*innen-gestützte Erprobung neuer Technologien
  • Skills & Training: Umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Hebung Ihrer digitalen Kompetenzen
  • Support to Find Investment: Individuelle Beratung rund um Förder- und Finanzierungsoptionen zur Weiterentwicklung Ihres Geschäftsmodells
  • Ecosystem & Networking: Vernetzung mit strategischen Partnern und Zugang zu einem umfassenden europäischen Netzwerk

Als One-Stop-Shop wird der EDIH Applied AI die gesamte Wertschöpfungskette abdecken, womit von der Potenzialanalyse, über die Datenerfassung und Prototypentestung bis hin zur Einführung neuer Technologien in den Geschäftsalltag alles aus einer Hand kommt. Die Antragstellung gleicht einer simplen Angebotslegung, sodass Projekte innerhalb kurzer Zeit in Umsetzung gehen können. Ihr digitaler Vorsprung ist nur einen Schritt entfernt – stay tuned! 

Fördergeber EDIH Applied CPS
Erstveröffentlichung
26.03.2026
Letzte Aktualisierung
26.03.2026