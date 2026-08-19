Top-Erfolgsstory im Blitzinterview : Keep on Moving: 30 Jahre Eplan Österreich
Herr Berger, was war Ihr Antrieb, Eplan in Österreich zu etablieren?
Martin Berger: Mittels Eplan einen Schaltplan in einigen Stunden anstatt Tagen erstellen zu können.
Zur Eplan-Gründung in Österreich waren Ihre ersten To-dos …
Martin Berger: Die Anmietung von Büroräumlichkeiten in Amstetten und die Gewinnung meiner ersten vier Mitarbeiter: Helmut Radinger als etablierter Techniker sowie Alexandra Bruckmüller für den Aufbau der Büroorganisation. Weiters einen am Markt erfahrenen Vertriebsmitarbeiter und einen direkt von der Schule gewonnenen Neueinsteiger für technische Belange.
Wie empfanden Sie Ihre jeweiligen Eplan-Startphasen?
Alexandra Bruckmüller: Faszinierend, spannend, facettenreich! Das Beste daran: beinahe täglich Erfolge verbuchen zu können.
Helmut Radinger: Reizvoll und erlebnisreich! Der Eplan-Job war für mich vorprogrammiert und ist bis heute meine Passion.
Martin Berger: Enthusiastisch! Wir hatten unsere Vision, die wir mit viel Elan auch heute noch verfolgen.
Wann erreichten Sie den Break-even?
Martin Berger: Nach Ablauf des ersten Geschäftsjahrs.
Ihr Erfolgsrezept dazu?
Martin Berger: Teamgeist fördern und leben. Mit Freude Ziele umsetzen. Kundenanliegen kreativ supporten. Märkte über den Tellerrand hinaus im Auge behalten und viel persönlichen Einsatz eines jeden Mitarbeiters.
Ihre Vertriebsmethoden sind …
Martin Berger: Vielfältig, branchenorientiert, über die österreichischen Grenzen hinaus. Dazu nutzen wir z. B. eine technische Hotline, analoge und digitale Eplan-Schulungsangebote, User-Meetings fürs Networken, Nachwuchsförderung in Schulen, Austausch mit Technologiepartnern, Auftritte auf Messen sowie in digitalen und Print-Medien u. v. m.
Eplan Österreich ist heute vertrieblich wo aktiv?
Martin Berger: Nebst Österreich in Ungarn, Rumänien, Bulgarien, der Türkei, Griechenland, Middle East, Kroatien, Slowenien, Serbien und Südafrika.
Wirtschaftskrisen stemmen Sie …
Martin Berger: Kreativ und marktkonform. Die Software Eplan ist branchenunabhängig. Läuft eine Branche mal nicht gut, generieren wir – oft sogar – Neukunden in einer anderen Sparte.
Die Eplan-Software ist …
Martin Berger: Weit mehr als ein CAE-Tool. Sie ist in ihrem gesamten Lösungsangebot in Unternehmen integriert, hält deren Workflows am Laufen und sorgt für permanente Effizienzsteigerungen.
Künstliche Intelligenz ist ein Thema …
Martin Berger: Schon seit etwa sieben Jahren – integriert in verschiedenen Eplan-Produktentwicklungen. Mittlerweile können Eplan-User auch mit dem Eplan-Copilot interagieren.
Ihre Wünsche an die Zukunft …
Martin Berger: Unser Unternehmen wie bisher im Sinne unserer Kunden und deren Anforderungen weiterentwickeln. Dafür sind wir gerüstet und bewegen uns agil mit viel Elan und Freude im täglichen Geschehen mit.
Von Luzia Haunschmidt, freie Fachredakteurin
Einladung zum Eplan Usermeeting 2026
Das alljährlich stattfindende Eplan Usermeeting steht 2026 unter dem besonderen Jubiläumsstern „30 Jahre Eplan Österreich – 30 Jahre Wandel – 30 Jahre Zukunft“. Demnach geht das Eplan Usermeeting samt anschließender Festlichkeit am 29. September 2026 im großen Rahmen in der Stadthalle Ybbs an der Donau über die Bühne.
Dazu lädt Eplan herzlich ein und freut sich auf zahlreiche Anmeldungen >>