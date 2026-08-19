Herr Berger, was war Ihr Antrieb, Eplan in Österreich zu etablieren?

Martin Berger: Mittels Eplan einen Schaltplan in einigen Stunden anstatt Tagen erstellen zu können.

Zur Eplan-Gründung in Österreich waren Ihre ersten To-dos …

Martin Berger: Die Anmietung von Büroräumlichkeiten in Amstetten und die Gewinnung meiner ersten vier Mitarbeiter: Helmut Radinger als etablierter Techniker sowie Alexandra Bruckmüller für den Aufbau der Büroorganisation. Weiters einen am Markt erfahrenen Vertriebsmitarbeiter und einen direkt von der Schule gewonnenen Neueinsteiger für technische Belange.

Wie empfanden Sie Ihre jeweiligen Eplan-Startphasen?

Alexandra Bruckmüller: Faszinierend, spannend, facettenreich! Das Beste daran: beinahe täglich Erfolge verbuchen zu können.

Helmut Radinger: Reizvoll und erlebnisreich! Der Eplan-Job war für mich vorprogrammiert und ist bis heute meine Passion.

Martin Berger: Enthusiastisch! Wir hatten unsere Vision, die wir mit viel Elan auch heute noch verfolgen.

Wann erreichten Sie den Break-even?

Martin Berger: Nach Ablauf des ersten Geschäftsjahrs.