Ausgehend von einem innovativen Messekonzept zeigen rund 350 Aussteller:innen auf 28.000 m² die neuesten Entwicklungen der Branche. Themenschwerpunkte sind darüber hinaus Automatisierung, Digitalisierung, Formenbau & 3D. Nachwuchsinitiativen eröffnen Schüler:innen und Studierenden praxisnahe Einblicke und gewährleisten einen umfassenden Zugang. Das Rahmenprogramm reicht von Fachvorträgen, Live-Zonen und Expertentalks bis hin zu Guided Tours im Rahmen von SkillQuest am ersten Messetag.

„Unser Anspruch ist es, Technologien nicht nur zu zeigen, sondern die Branche in ihrer gesamten Innovationskraft sichtbar zu machen“, betont Michael Häussler, Messeleiter der INTERTOOL X SCHWEISSEN.

Mit rund 10.000 erwarteten Fachbesucher:innen ist die Doppelmesse bereits jetzt ein Fixpunkt im Kalender der Industrie.

Die Messen werden von Austrian Exhibitions Experts GmbH veranstaltet. Ob Aussteller:in oder Besucher:in – die INTERTOOL X SCHWEISSEN steht für direkte Geschäftsanbahnung, Sichtbarkeit bei Entscheider:innen und Zugang zu jungen Fachkräften.

