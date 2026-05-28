Im neuen Anbau wurde das automatisierte Kleinteilelager untergebracht. Dort installierte Kardex vier Kardex Shuttle, die die Lagerung und Kommissionierung der Kleinteile übernehmen - damit verfügt HOERBIGER am Wiener Standort über insgesamt 16 Shuttle-Anlagen.

Durch diese Lösung wurde das bisherige statische Kleinteilelager im Gebäude vollständig abgebaut, während die Produktion parallel weiterlief. Die Installation erfolgte innerhalb von zwei Wochen effektiver Montagezeit, die Inbetriebnahme inklusive Software in weniger als vier Wochen. Die Gesamtimplementierung einschließlich aller Vorbereitungen war in sechs Monaten abgeschlossen.

„Wir haben gesehen, dass ein motiviertes Projektteam das A und O ist, und dass auch bei Projekten solcher Größenordnung die Detailplanung und die Abstimmung mit den externen Lieferanten auf Augenhöhe extrem wichtig ist und es nur so funktionieren kann“, sagt Lisa Widmeyer, technische Assistenz der Werksleitung.

Das neue Lager umfasst nun mit rund 21.000 Lagerplätzen mehr als doppelt so viele wie zuvor und ermöglicht erstmals eine durchgängig sortenreine Lagerung. Alle Anlagen sind mit Kardex Boxen ausgestattet, die eine maximale Nutzung des verfügbaren Lagerraums ermöglichen: Da die Behälter in Höhe und Breite exakt auf die vorhandenen Teile abgestimmt sind, lässt sich leerer Platz auf ein Minimum reduzieren und bis zu 20 % mehr Lagergut auf derselben Grundfläche unterbringen.

Mit Hilfe des Kardex Display LED-Navigators mit LED-Lichtpointer finden Mitarbeitende den richtigen Artikel nun sofort. Die benötigte Menge lässt sich direkt am Display an der Ausgabe ablesen. Dadurch entfällt die manuelle Entscheidungsfindung im Kommissionierprozess. Mitarbeitende folgen einfach dem angezeigten LED-Licht, entnehmen oder platzieren den Artikel aus der Position wie vorgegeben und wechseln direkt zum nächsten Arbeitsschritt.

Über die Schnittstelle Kardex Drive wird das System direkt an das bestehende SAP-System angebunden. Bestände sind in Echtzeit verfügbar, Ungenauigkeiten werden reduziert und unnötige Puffer gezielt abgebaut. Gleichzeitig automatisiert Kardex Drive den Datentransfer, erhöht die Transparenz im Lager und ermöglicht die Steuerung der Lagerabläufe über eine zentrale Plattform.