Mit Virtual Reality (VR) werden in den Lernlaboren der IT:U beispielsweise konkrete Arbeitsabläufe in der Industrie simuliert, wie die optimale Zusammenarbeit von Menschen und Industrierobotern. Dabei wird auf die individuelle Mobilität und Fitness der dort tätigen Personen Rücksicht genommen. So können Industrie und Wirtschaft maßgeschneiderte Abläufe entwickeln. Gearbeitet wird an der IT:U aktuell in elf Forschungsfeldern: von Neuroscience bis Geosocial AI, von Human-Machine-Interaction bis Human Rights & AI. Die Lernlabore ausgestattet mit Robotik-, Virtual Reality-Tools bis hin zu Sensorik, bieten eine ideale Umgebung für Studierende, um an realen Projekten, die von Industrie, Wirtschaft und NGOs eingereicht werden, zu arbeiten.