Exportfinanzierung : Gemeinsam über Grenzen gehen
Die globalen Rahmenbedingungen für Exporteure haben sich spürbar verändert. Geopolitische Verwerfungen führen zu neuen Dynamiken auf den Märkten, veränderten Lieferwegen und rechtlichen Vorgaben. Für exportierende Unternehmen bedeutet diese Entwicklung, dass bewährte Strategien kontinuierlich überprüft und angepasst werden müssen. In diesem anspruchsvollen Umfeld sind Banken wichtige Berater: Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien unterstützt Unternehmen mit internationaler Expertise und passgenauen Finanzierungsinstrumenten dabei, Auslandsmärkte stabil zu erschließen, Zahlungsrisiken zu minimieren und langfristig planbar zu wirtschaften.
Risken absichern
Zusätzlich zu unterschiedlichen Finanzierungslösungen begleitet die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Exporteure mit den notwendigen Absicherungsinstrumenten wie Bankgarantien. Gerade im Exportgeschäft sind sie fixer Bestandteil, weil sie Vertrauen und Sicherheit schaffen – sowohl für den ausländischen Käufer als auch für den Exporteur. Anzahlungs-, Erfüllungs- und Gewährleistungsgarantien erleichtern Vertragsabschlüsse, stärken die Working-Capital-Situation und helfen, ausstehende Zahlungen zu reduzieren.
„Unser Anspruch ist es, mit dem Kunden – sei es bei Sonderwünschen in der Garantietextierung oder bei länderspezifischen Ausstellungsstrukturen – eine flexible und maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln, die wirklich zum jeweiligen Geschäft passt“, so Thomas Baaz, Abteilungsleiter Trade Finance, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.
Langjährige Partnerschaft
Ein erfolgreicher Exporteur, den die Raiffeisenlandesbank NÖ- Wien seit rund sieben Jahren betreut, ist die TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Linz plant, entwickelt und errichtet schlüsselfertige (Turnkey) Produktionsanlagen für die weltweite Automobilindustrie. Dabei deckt es die komplette Wertschöpfungskette von der ersten Konzeption über das Engineering bis hin zur Endmontage vor Ort ab.
Im dynamischen Projektgeschäft des Anlagenbauunternehmens TMS Turnkey entstehen oft binnen weniger Wochen Geschäftschancen, die nicht budgetierte Finanzierungen erfordern. Hier braucht es bankenseitig kurze Entscheidungswege und kreative Lösungen.
„Die Finanzierung des Projekts Scout dient der Herstellung von Karosseriefertigungslinien in Nordamerika“, so Linda Eggert, Abteilungsleiterin Sustainable, Export & Investment Finance, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien: „Bei dieser Transaktion ging es im Kern darum, wie sich ein Vorfinanzierungsbedarf decken lässt, ohne die operative Liquidität unter Druck zu setzen. Mit der Kombination aus einer OeKB Sockelfinanzierung und einer Betriebsmittellinie konnten wir dem Kunden eine optimale Lösung bieten.“
Zusammenarbeit auf Augenhöhe
„Uns ist es sehr wichtig, einen vertrauensvollen Finanzierungspartner an der Seite zu haben, der mit uns gemeinsam turbulente Zeiten durchsteht. Wir legen großen Wert auf Transparenz, damit unsere Stakeholder unser Geschäftsmodell und die wirtschaftliche Situation des Unternehmens verstehen und richtig einschätzen können. Dafür braucht es Zeit und einen regelmäßigen persönlichen Austausch, der weit über das Einklopfen von Kennzahlen in ein Rating-Programm hinausgeht“, erklärt Thomas Wipfler, TMS Vice President Finance Europe & India: „Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien leistet mit unterschiedlichsten Produkten einen wesentlichen Beitrag zu unserem Erfolg, sodass wir internationale Projekte in Thailand, Malaysien, Vietnam und in letzter Zeit verstärkt in den USA umsetzen können – wie im aktuellen Fall für das Projekt Scout.“