Ein erfolgreicher Exporteur, den die Raiffeisenlandesbank NÖ- Wien seit rund sieben Jahren betreut, ist die TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Linz plant, entwickelt und errichtet schlüsselfertige (Turnkey) Produktionsanlagen für die weltweite Automobilindustrie. Dabei deckt es die komplette Wertschöpfungskette von der ersten Konzeption über das Engineering bis hin zur Endmontage vor Ort ab.

Im dynamischen Projektgeschäft des Anlagenbauunternehmens TMS Turnkey entstehen oft binnen weniger Wochen Geschäftschancen, die nicht budgetierte Finanzierungen erfordern. Hier braucht es bankenseitig kurze Entscheidungswege und kreative Lösungen.

„Die Finanzierung des Projekts Scout dient der Herstellung von Karosseriefertigungslinien in Nordamerika“, so Linda Eggert, Abteilungsleiterin Sustainable, Export & Investment Finance, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien: „Bei dieser Transaktion ging es im Kern darum, wie sich ein Vorfinanzierungsbedarf decken lässt, ohne die operative Liquidität unter Druck zu setzen. Mit der Kombination aus einer OeKB Sockelfinanzierung und einer Betriebsmittellinie konnten wir dem Kunden eine optimale Lösung bieten.“