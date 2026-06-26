Künstliche Intelligenz : Führung im KI-Zeitalter neu denken
Warum wird Künstliche Intelligenz zunehmend zu einer Führungsaufgabe – und warum reicht es nicht, die Verantwortung allein den technischen Expert*innen zu überlassen?
Künstliche Intelligenz ist längst kein rein technisches Thema mehr. Sie greift in strategische Entscheidungen ein, verändert Wertschöpfungsketten, schafft neue Geschäftsmodelle und wirkt auf die Unternehmenskultur. Wer KI ausschließlich den IT-Abteilungen überlässt, verpasst die Chance, diese Entwicklungen aktiv zu steuern. Gerade die entscheidenden Weichenstellungen – welche Use Cases priorisiert werden, welche ethischen Leitplanken gelten und wie sich Geschäftsmodelle transformieren – gehören ins Top-Management. Mit der LIMAK-Spezialisierung „AI & New Technology Management“, die sowohl im Executive MBA als auch als einsemestriger Universitätslehrgang absolviert werden kann, erwerben Führungskräfte genau jene Kompetenz, um diese Entwicklung aktiv zu gestalten.
Wie ist die Spezialisierung „AI and New Technology Management“ gestaltet – und warum ist genau dieser Aufbau der Schlüssel, um KI als Führungskraft wirklich zu verstehen und gestalten zu können?
Der Aufbau der Spezialisierung folgt einer klaren Logik: erst die Grundlagen, dann die Vertiefung. Im Modul „AI Foundations for Leaders” werden die Basiskompetenzen vermittelt – technologische Grundlagen, strategische Konzepte und kulturelle Voraussetzungen für die erfolgreiche Implementierung. Im Modul „AI Deep Dive for Decision Makers” vertiefen die Teilnehmenden ihr Wissen im Hinblick auf rechtliche Rahmenbedingungen oder den praxisnahen Einsatz von KI-Tools im Hands-on-Lab. Dieser Aufbau stellt sicher, dass Führungskräfte nicht bei Einzelaspekten hängenbleiben, sondern KI ganzheitlich verstehen.
Warum bilden Strategie, Kultur und Technologie die „AI Foundations“ – und wie entsteht daraus ein ganzheitlicher Zugang zu „KI für Führungskräfte“?
Erfolgreiche KI-Initiativen basieren auf einem Dreiklang: Strategie, Technologie und Kultur. Strategie gibt die Richtung vor: Welche Ziele verfolgen wir mit KI? Technologie liefert die Werkzeuge: Welche Lösungen bringen echten Nutzen? Kultur entscheidet über den Erfolg: Werden Innovation und Veränderung im Unternehmen tatsächlich gelebt? Wenn eine dieser Dimensionen fehlt, bleiben KI-Projekte oft Pilotversuche ohne nachhaltigen Effekt. Unsere „AI Foundations for Leaders“ verbinden diese Ebenen und machen Führungskräfte zu Architekt*innen einer integrierten Herangehensweise. So entsteht ein ganzheitlicher Zugang, der sicherstellt, dass KI nicht nur „eingeführt“, sondern wirklich im Unternehmen verankert wird. Genau dieser ganzheitliche Managementansatz unterscheidet die Spezialisierung von rein technologischen KI-Ausbildungen.
Warum reicht es bei Künstlicher Intelligenz nicht, nur die technische Anwendung und die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verstehen – und warum sind etwa auch Strategie, Innovationsgeist und Unternehmenskultur genauso entscheidend für den Erfolg?
Technische und rechtliche Kenntnisse sind die Basis – aber alleine nicht ausreichend. Denn: KI ist mehr als ein Werkzeug, sie ist ein Treiber von Transformation. Ohne klare strategische Verankerung wird KI zum Stückwerk, ohne Innovationsgeist bleibt sie hinter ihrem Potenzial zurück, und ohne eine passende Unternehmenskultur scheitert sie oft am Widerstand. Die Spezialisierung adressiert genau dieses Spannungsfeld: Sie verbindet die harten Fakten (Technologie, Recht, Ethik) mit den weichen Erfolgsfaktoren (Strategie, Innovation, Kultur). Das Zusammenspiel dieser Dimensionen entscheidet, ob KI-Initiativen skalieren und nachhaltig wirken oder in der Schublade verschwinden. Führungskräfte lernen, KI nicht nur zu verstehen, sondern daraus konkrete strategische Entscheidungen und Innovationsinitiativen abzuleiten.
Wie wird in der Spezialisierung „AI & New Technology Management“ gewährleistet, dass aus Wissen wirksames Handeln wird – insbesondere im Führungsalltag?
Unser Ansatz ist bewusst praxisorientiert. Theorie wird immer mit konkreten Use Cases, Fallstudien und Hands-on-Übungen verknüpft. Im AI Lab erleben die Teilnehmer*innen selbst, wie KI-Tools funktionieren – ohne dass sie programmieren müssen. Das macht den Transfer ins Unternehmen greifbar. Zudem fördern wir den individuellen Transfer: Jede*r Teilnehmende reflektiert laufend, wie sich die gelernten Inhalte in der eigenen Organisation anwenden lassen. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die hohe Praxisnähe unserer Vortragenden: Expert*innen aus Industrie, Technologieunternehmen, Beratung und Forschung bringen aktuelle Erfahrungen aus realen Transformations- und KI-Projekten ein. Dadurch fließen stets aktuelle Herausforderungen, Best Practices und reale Unternehmensbeispiele in den Unterricht ein. So wird aus Wissen konkrete Handlungskompetenz für den Führungsalltag – und nicht nur „ein weiteres Seminar“.
Welche Zukunftstechnologien neben der Künstlichen Intelligenz werden behandelt – und warum sind sie für Führungskräfte relevant?
Wir betrachten KI in einem größeren Technologie-Ökosystem. Dazu gehören Themen wie Internet of Things, Automatisierung, Data Spaces, Plattform-Ökonomie oder digitale Zwillinge. Diese Technologien sind nicht isoliert zu sehen, sondern wirken im Zusammenspiel mit KI. Für Führungskräfte ist das entscheidend, weil es nicht reicht, nur einzelne Tools zu kennen. Es geht darum, Technologie als strategisches Ganzes zu verstehen und abzuleiten, wie daraus neue Geschäftsmodelle, effizientere Prozesse oder resiliente Wertschöpfungsnetzwerke entstehen können. Damit erhalten Teilnehmende einen umfassenden Überblick über jene Technologien, die die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen werden.
Wie verändert diese Spezialisierung „AI & New Technology Management“ den Blick auf Führung – in einer Welt, die zunehmend von KI geprägt ist?
Führung verändert sich grundlegend. Es reicht nicht mehr, nur Menschen und Ressourcen zu managen – man muss auch Technologien bewusst einsetzen können. Wer KI versteht, kann datenbasierter entscheiden, komplexe Zusammenhänge schneller erfassen und Innovation gezielt vorantreiben. Gleichzeitig wird die menschliche Dimension von Führung wichtiger: Es gilt, Teams mitzunehmen, Vertrauen aufzubauen und Orientierung zu geben. Die Spezialisierung eröffnet Führungskräften diesen neuen Blick auf Leadership: technologiegestützt, kundenzentriert und gleichzeitig zutiefst menschlich. Sie schafft damit die Grundlage für verantwortungsvolle Führung in einer zunehmend daten- und technologiegetriebenen Wirtschaft.
Was macht die Spezialisierung „AI & New Technology Management“ zu einem echten Zukunftsbooster für Entscheider*innen? Und warum ist genau jetzt der richtige Moment, um als Führungskraft in KI-Kompetenz zu investieren?
KI ist kein Zukunftsthema mehr – sie ist bereits Realität. Wer jetzt Kompetenz aufbaut, verschafft sich einen entscheidenden Vorsprung. Der LIMAK Executive MBA mit der Spezialisierung „AI & New Technology Management“ sowie der gleichnamige Universitätslehrgang sind Zukunftsbooster für Führungskräfte und Entscheider*innen. Das Programm verbindet strategisches Management-Know-how mit technologischer Kompetenz und unmittelbarer Anwendbarkeit im Unternehmensalltag. Teilnehmende lernen, Chancen neuer Technologien zu erkennen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Transformation aktiv zu gestalten.
AI & NEW TECHNOLOGY MANAGEMENT
Für Führungskräfte, die KI und neue Technologien strategisch nutzen möchten
- Executive MBA | 4 Semester inkl. Master Thesis | Programmstart: 23. Oktober 2026 in Linz oder Wien
- Universitätslehrgang | 1 Semester | Programmstart: 12. März 2027 in Linz
- Praxisnahes AI Lab und Hands-on-Anwendungen
- Fokus auf Strategie, Technologie und Unternehmenskultur
- Keine besonderen IT Kenntnisse erforderlich
Mehr Information auf: limak.at